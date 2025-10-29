Karem Barboza Quiroz
Karem Barboza Quiroz

Escucha la noticia

00:0000:00
Fuerza Popular y el pedido de la fiscalía de la Nación para declarar su ilegalidad: ¿Cuál es la situación del proceso?
Resumen de la noticia por IA
Fuerza Popular y el pedido de la fiscalía de la Nación para declarar su ilegalidad: ¿Cuál es la situación del proceso?

Fuerza Popular y el pedido de la fiscalía de la Nación para declarar su ilegalidad: ¿Cuál es la situación del proceso?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El partido Fuerza Popular (FP) fue emplazado por la Corte Suprema con la demanda que interpuso la Fiscalía de la Nación a fin de declarar su ilegalidad y sea expulsada del orden democrático, de acuerdo a una resolución obtenida por El Comercio.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC