Las agrupaciones políticas Fuerza Popular (FP) y Juntos por el Perú (JP) alistan a sus personeros para este domingo 7 de junio, día en el que los ciudadanos elegirán al próximo presidente entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Hasta el cierre del martes 2 de junio, había 392 personeros registrados oficialmente ante los Jurados Electores Especiales (JEE): 112 de JP y 280 de FP.

Sin embargo, fuentes de Fuerza Popular detallaron que la agrupación está cerca de llegar a los 75 mil personeros a nivel nacional, aunque su meta es lograr los 100 mil para “cubrir todas las mesas”.

“Vamos 65,000 y 70,000 en proceso de filtración”, precisaron.

Las fuentes indicaron que todavía les falta reunir un 30% de personeros en diversas regiones y que la preocupación principal de la organización fujimorista es que los ciudadanos que se inscribieron para cumplir con este rol no logren capacitarse. “Un personero sin capacitación es como un soldado sin entrenamiento”, afirmaron.

Del total de personeros naranjas, solo el 75% ha logrado capacitarse, en su mayoría de forma virtual.

Otras fuentes detallaron que, en las regiones del sur (Apurímac, Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno y Cusco), Fuerza Popular todavía no consigue reunir ni la mitad de los personeros necesarios para cubrir las mesas 92.766 mesas de sufragio, en especial en Cusco y Arequipa, en donde hay 4.215 y 3.983 mesas, respectivamente.

“Hay mucha gente que tiene miedo [de inscribirse como personero] porque recibe amenazas. Entonces, lo que se está pensando hacer es trasladar”, explicaron.

También indicaron que la agrupación naranja ha encargado a los virtuales senadores y virtuales diputados, así como a dirigentes, la supervisión del despliegue de personeros de locales y mesas de votación este domingo. Por ejemplo, Martha Chávez, que tendrá un lugar en la cámara alta del nuevo Congreso, tiene a su cargo la zona de Lima sur.

Los virtuales diputados Cecilia Chacón, Pier Figari, Rosangella Barbarán y Flor Meza tienen bajo supervisión Lima Norte, la llamada Lima moderna, San Juan de Lurigancho y Lima Este, respectivamente.

En San Juan de Lurigancho, en la primera vuelta, fueron a votar 663.533 personas. De estas, 114.265 lo hicieron por Fujimori Higuchi. Esto le representó el 19,749% de los votos válidos del referido distrito.

En las regiones, Fuerza Popular también contempla un despliegue de personeros. En Piura, Karla Schaefer, virtual senadora, tendrá a su cargo a los personeros.

Este Diario busco contactarse con Juntos por el Perú, pero al cierre de esta edición no respondieron.

Eder Quiroz, jefe de Gabinete de Asesores del JNE, señaló que el papel de los personeros “es muy relevante”, debido a que ellos son los encargados de defender los intereses de sus organizaciones políticas en cada mesa de votación.

Acotó que, en la primera vuelta, hubo más de 93 mil personeros.

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¿Quiénes son los personeros y qué rol desempeñan?

Es el ciudadano acreditado por una organización política para cuidar y defender los intereses de esta durante el proceso electoral. Su comportamiento debe guiarse por cuatro principios muy sencillos: legalidad, es decir, cumplir las normas; transparencia, informar con claridad y honestidad; imparcialidad, actuar sin afectar la neutralidad del proceso; y respeto, mantener una conducta ordenada y respetuosa con todos.

Existen dos tipos de personeros: los de local de votación y los de mesa de sufragio. Ambos deben llevar su DNI y su credencial el día de la elección. En el caso del primero debe figurar el local donde cumplirá sus funciones y del segundo, el o los números de las mesas que tiene a su cargo.

Cabe señalar que no pueden ser personeros los candidatos, los miembros de mesa, los funcionarios del Sistema Electoral ni los efectivos en actividad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Personero de local de votación

El personero de local de votación debe ser acreditado por el personero legal de la agrupación inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) ante el Jurado Electoral Especial (JEE).

Su función es representar a una organización política en un centro de votación. Su tarea es observar lo que allí ocurre para asegurar que la jornada electoral se desarrolle con normalidad. Con este objetivo, coordina con los personeros de mesa de ese local. Su labor se realiza solo el día de las elecciones, desde el inicio de la jornada.

De acuerdo con información proporcionada por el JNE, un ciudadano puede ser personero de local de votación en uno o más centros; sin embargo, no se permite que haya dos personeros de la misma organización política de forma simultánea en el mismo local.

Personeros de mesa

En cambio, los personeros de mesa son ciudadanos acreditados por el personero legal del partido ante el JEE para presenciar cómo se desarrolla el proceso electoral en una mesa de sufragio.

Ellos tienen la atribución de presenciar la instalación, sufragio y escrutinio de votos durante el acto electoral, pero sin interferir en las labores de los miembros de mesa. Asimismo, pueden denunciar cualquier acto que atente contra la transparencia y la legalidad del proceso electoral.

Podría incluso solicitar la nulidad de la mesa de sufragio en casos en los que considere que la mesa se ha instalado en un lugar diferente del señalado, en condiciones diferentes a lo que dice la ley o después del mediodía.

Puede también impugnar la identidad de un elector durante la votación cuando se afirma que este no es quien dice ser. En dicho caso, si los miembros de mesa declaran infundada la impugnación, se permite que el elector vote. Luego, se escribe en el campo de observaciones del acta de sufragio lo que resolvieron. El personero tiene la opción de apelar a esta decisión.

Además, tiene la potestad, si así lo desea, de firmar la última página de la lista de electores, el acta de sufragio, formular observaciones y reclamos durante el momento del sufragio.

En el caso de que considere que los miembros de mesa han ejercido intimidación o violencia con los electores, tiene la facultad de solicitar la nulidad de la mesa.

Durante el escrutinio, puede presenciar la lectura de los votos, examinar el contenido de las cédulas de sufragio ya leídas e impugnar el voto. Este derecho le permite al personero reclamar si considera que la decisión de la mesa respecto a si el voto es válido, nulo o en blanco afecta los intereses de la organización política a quien representa.

Cuando se impugna un voto:

Los miembros de mesa resuelven por mayoría.

Si la impugnación se declara infundada, se contabiliza el voto como válido.

En cambio, si se la considera fundada o el personero apela lo resuelto por la mesa, el voto se cuenta como voto impugnado. Se guarda la cédula en el sobre de impugnación, en el cual se completan los datos del presidente de mesa para que lo firme. Asimismo, se solicita la firma del personero que impugnó el voto. El hecho se registra en el campo de Observaciones del Acta de escrutinio de la elección correspondiente.

El personero puede firmar el acta de escrutinio, si lo desea, y formular observaciones o reclamos al escrutinio.

También puede solicitar la nulidad de la mesa de sufragio si es que se ha comprobado que se admitieron votos de personas que no figuraban en la “Lista de electores” de esa mesa o los rechazaron en un número suficiente como para alterar el resultado de las elecciones.

También tiene derecho a solicitar un acta completa suscrita por los miembros de mesa (si lo desea) y verificar que las cédulas escrutadas se guarden en los sobres correspondientes y los entreguen al personal de la ONPE al finalizar el escrutinio.

Además… Estrategia fujimorista A finales de mayo, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, presentó al empresario Luis Dyer Fernández como el jefe de su comando de personeros y lanzó “Defensores del Perú”, página web, a través de la cual se registrará y capacitará a los personeros naranja y que también busca reunir donaciones en efectivo, de alimentos y de agua para cubrir los gastos de movilización y comida de estos voluntarios.

¿Los personeros pueden grabar el conteo de los votos?

Sí, los representantes de Juntos por el Perú y Fuerza Popular firmaron el 22 de mayo un acta en la que acuerdan grabar el momento del escrutinio de la segunda vuelta electoral, programada para el domingo 7 de junio. No obstante, si esta acción interfiere con la labor de los miembros de mesa, estos tendrán la facultad de limitarla.

La decisión se adoptó en una reunión técnica en la sede central de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entre el jefe interino del organismo electoral, Bernardo Pachas, y los personeros de ambas agrupaciones.

En dicho encuentro, se estableció - además- que las credenciales de los personeros en las mesas de sufragio y de los centros de votación serán en hoja bond, con el nombre de la organización política, sin logo, con firma escaneada o manuscrita, datos completos y con el número de la mesa o mesas donde desempeñará su función.

Asimismo, no habrá transmisión en vivo y solo registro en video o foto de la contabilización de las cédulas de sufragio durante el escrutinio.

También se acordó que se reforzará la indicación de la entrega de la copia del acta de escrutinio para los personeros y que las organizaciones políticas podrán designar un representante para acompañar, desde el centro de comando de la ONPE, el monitoreo del desplazamiento y llegada de los materiales electorales.

Igualmente, el organismo electoral pondrá a disposición de los personeros y representantes de las organizaciones políticas la sala multipropósito para conocer el funcionamiento de las aplicaciones utilizadas para el cómputo de resultados, así como la sala de personeros.

En el caso del escrutinio en las mesas del extranjero, la ONPE detalló que los personeros no podrán registrar en video o fotografía los rostros de los miembros de mesa, ello en atención a las leyes de protección de datos personales que tiene cada país.

Además, en caso que las grabaciones afecten el conteo, en lugar de llamar a las fuerzas del orden, los miembros de mesa podrán solicitar el apoyo del funcionario consular para disponer la suspensión de dicha acción.

En tanto, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, subrayó que la decisión final sobre la grabación del escrutinio recaerá sobre los miembros de mesa.

“Hemos conversado al respecto y lo que hemos hablado [es] no solamente que es viable ese acuerdo que han suscrito entre la ONPE y las organizaciones políticas. Nosotros lo saludamos. En ese sentido, consideramos importante que se pueda facilitar a los personeros tener una forma de grabar o acreditar estas incidencias a través del uso de este tipo de grabaciones”, expresó Burneo en una entrevista para el canal de YouTube del JNE.

“Finalmente, resaltar que la máxima autoridad en mesa son el presidente y los miembros de mesa. Ellos son los que podrían permitir o restringir estas grabaciones. Inclusive, utilizar la fuerza pública eventualmente, esperemos que no se llegue a esos extremos. Pero es una herramienta muy útil que va a poder ser utilizada en la medida que esté en el marco del debido respeto y las garantías respectivas, y también que sea aceptada por la autoridad en mesa que son los miembros de mesa”, acotó.

¿Cómo se acreditan los personeros?

El JNE ha puesto a disposición de las organizaciones políticas la app Declara+ para facilitar el registro de personeros de centros de votación y de mesas de sufragio hasta el día de la elección.

Sin embargo, las organizaciones políticas pueden registrar a sus personeros de centros de votación y de mesas de sufragio ante los JEE hasta siete días calendario antes de las elecciones.

Los partidos políticos pueden realizarlo también de forma presencial ante los coordinadores de la ODPE o los presidentes de mesa, el mismo 7 de junio.

Capacitación masiva de personeros

El JNE, a través de su Escuela Electoral y de Gobernabilidad (ESEG), realizará el ciclo de conferencias virtuales “Tu rol cuenta: personeros por la democracia”, dirigido a personeros de organizaciones políticas en el marco de la segunda vuelta.

La actividad académica será gratuita y se realizará del 1 al 5 de junio mediante la plataforma Zoom de la ESEG. Las sesiones se desarrollarán desde las 6:00 p.m., y la ciudadanía en general también podrá participar de este espacio formativo previa inscripción.

El propósito de este ciclo de charlas es brindar información clara, accesible y pedagógica sobre el rol que cumplen los personeros durante la jornada electoral, destacando su importancia en la vigilancia del proceso, el respeto de las garantías electorales y la defensa de la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

Durante las cinco sesiones se tratarán temas fundamentales como la acreditación de personeros, la instalación de las mesas de sufragio, el control y vigilancia durante el acto electoral, el escrutinio, las impugnaciones, nulidades y el recuento de votos.