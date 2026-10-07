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(Foto: Hugo Perez / @photo.gec )
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Por Thalía Cadenas

Fuerza Popular, el partido de gobierno, obtuvo un bajo respaldo a nivel regional en las elecciones del domingo 4 de octubre. De las nueve regiones donde presentó candidatos a gobernador, en ocho no logró siquiera pasar a la segunda vuelta con miras a llegar al Gobierno Regional. Solo en una región su candidato disputará la plaza.

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