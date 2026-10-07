El resultado de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 muestra una diferencia considerable entre el respaldo obtenido por Fuerza Popular (FP) en los comicios subnacionales y el registrado por su fórmula presidencial en la segunda vuelta, que se llevó a cabo el pasado 7 de junio [ver cuadro].

En los comicios del 4 de octubre nueve candidatos de Fuerza Popular compitieron los gobiernos regionales de Callao, Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura, San Martín y Ucayali.

Se trata de Miguel Francisco Cordano Martínez, Miguel Angel Elías Ávalos, Julia Camavilca Arzapalo, Rolando Barboza Diaz, Sihuar Denis Heredia Mayhuire, Olmex Aeb Escalante Chota, Martires Lizana Santos, David Enrique Landa Tucto, Francisco de Asis Mendoza de Souza, respectivamente.

En las nueve regiones, Fuerza Popular registró una votación menor que la obtenida por Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial.

En Lima, la agrupación naranja obtuvo, según el portal de la ONPE al 97,98% de actas procesadas, el 7,885% de los votos válidos en las elecciones del domingo.

Cabe señalar que Lima Metropolitana no elige gobernador regional, mientras que el resto de las provincias sí participa en la elección regional. En la segunda vuelta presidencial, Keiko Fujimori recibió el respaldo del 63,51% de los votos válidos de toda la región.

Una situación similar se observa en Callao, donde el partido apenas consiguió 11,209% en las elecciones regionales, mientras que en la segunda vuelta presidencial llegó a 65,59%.

En Piura, Fuerza Popular pasó de 57,02% en la segunda vuelta presidencial a 3,788% en la elección regional. También son amplias las diferencias en Loreto (53,00% frente a 9,127%), Ica (51,03% frente a 3,921%), Junín (45,06% frente a 2,509%) y San Martín (7.374 % frente a 45.36%).

La única región en la que tiene posibilidades de llegar al Gobierno Regional es Lambayeque. Su candidato, Rolando Barboza Diaz disputará la segunda vuelta con Martín Perales, de Somos Perú. Según la ONPE al 98.270 % de actas procesadas, este último lidera los resultados con el 27.3%. Mientras que Barboza obtuvo el 19.67%.

Rolando Barboza, candidato de Fuerza Popular al Gore de Lambayeque.

Es importante señalar que solo se celebra segunda vuelta en aquellas regiones en las que ningún candidato alcanza el 30% de los votos válidos.

¿Qué factores explican la derrota de Fuerza Popular?

En diálogo con El Comercio, los analistas políticos Enrique Castillo y Franco Olcese indicaron que lo ocurrido con Fuerza Popular es por la falta de cuadros y por la falta de interés del partido en las elecciones subnacionales.

Castillo señaló que, en general, Fuerza Popular “nunca ha tenido un electorado fuerte” en las elecciones municipales y regionales.

Sin embargo, consideró que se hubiera esperado que, siendo gobierno, se preocupara “por tener una base social, regional y municipal importante, por lo menos algo representativa, que le permitiera contrapesar lo que podrían ser las demandas de las regiones”.

Bajo su lectura, lo que ha quedado en “evidencia” es que la campaña nacional “consumió todos los esfuerzos” del fujimorismo y ya “no tuvo capacidad” para manejar la organización de unos comicios regionales y municipales.

“El solo hecho de haber desautorizado a Samuel Daza, de haberlo ninguneado en su debate con Rafael López Aliaga, muestra que Fuerza Popular no le puso ningún interés al tema municipal. Él era su candidato y, sin embargo, terminó pidiéndole disculpas públicamente a Rafael López Aliaga”, señaló Castillo.

Para el periodista y analista, se trata de “un error político” porque - a su criterio- la agrupación necesita una base regional y social pues los gobernadores y los alcaldes son quienes tienen contacto con las organizaciones sociales y con la población. Además, ejecutan las obras y son un colchón importante para todo lo que tiene que ver con la intermediación de las demandas sociales.

Enrique Castillo opinó también que el fujimorismo no tiene suficientes cuadros y carece de capacidad para conformalos en el interior del país.

“Ni siquiera en esas nueve regiones ha tenido la capacidad de poner buenos candidatos que tengan arrastre popular. El fujimorismo tiene en este momento un problema de renovación de cuadros”, expresó.

En contraste, Olcese señaló el fujimorismo nunca le ha dado mucha fuerza a las elecciones regionales y que no tendrían razones para hacerlo. “Menos todavía deberían hacerlo cuando están gobernando. La cantidad de cuadros que tiene un partido es muy limitada”, subrayó.

“Lo que ellos querían era salvar la inscripción y, presentando candidatos, lo consiguieron. Tienen algunos cuadros, pero el tema orgánico es distinto. No estoy seguro de que tenga sentido que postulen a gobernaciones regionales cuando se necesita otro tipo de perfil para gobernar el país. Pero cada partido elige su estrategia”, acotó.

A su juicio, ahora lo que más le interesa al Gobierno es tener una buena relación con quienes ganen.

¿Qué opina el fujimorismo de los resultados?

En declaraciones a este Diario, el diputado Marco Pacheco (Fuerza Popular) señaló que su agrupación tuvo “mejores resultados” que en la elección anterior (2022).

“Hemos ganado varias alcaldías. Estamos satisfechos con el resultado, porque en pleno proceso electoral, se cruzó con las elecciones generales. Somos un partido que tiene 16 años. Hoy somos gobierno y estamos seguros que seguiremos fortaleciendo nuestro partido de cara a las elecciones 2030 y 2031. Más allá del resultado, desde el Congreso y el gobierno, trabajaremos con todas las autoridades electas sin mirar el color político”, expresó.