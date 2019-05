Fuerza Social condena que Villarán solicitara fondos a Odebrecht y OAS

El movimiento Fuerza Social, que llevó a la alcaldía de Lima a Susana Villarán en el 2010, condenó que la ex autoridad haya solicitado fondos a las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para financiar la campaña del No a la revocatoria en el 2013. Agregó que la conducta de la ex burgomaestre fue “contraria a las leyes” y a su proyecto.

Por medio de un comunicado, difundido por el ex teniente alcalde Eduardo Zegarra, Fuerza Social señala que la recepción de dinero de las empresas brasileña fue una decisión de Villarán de la Puente y del ex gerente municipal José Miguel Castro que no involucra al grupo político ni a los regidores de ese momento.

También indicaron que la situación de la ex alcaldesa ha “terminado” por involucrar a personas “probas y honestas” que no tuvieron conocimiento ni responsabilidad por el financiamiento de Odebrecht y OAS.

“Asumimos la responsabilidad de no haber logrado mantener la dirección y gestión de las decisiones de las campañas políticas del No a la revocatoria y de reelección del 2014. Disputas internas públicas devinieron en el alejamiento progresivo y sistemático de la ex alcaldesa de nuestra organización política”, subraya la organización.

Fuerza Social, además, demandó que el Ministerio Público profundice las investigaciones sobre la concesión de Rutas de Lima y la obra de la Línea Amarilla, que no solo incluye a la administración de Susana Villarán, sino también a la del ex alcalde capitalino Luis Castañeda Lossio.

“[Se debe] determinar con precisión qué contratos y qué adendas habrían beneficiado a intereses privados en perjuicio del bien público”, refiere el movimiento.

Para finalizar, Fuerza Social exhortó al Congreso a aprobar la reforma política, con el objetivo de ponerle fin a las “campañas millonarias”.

“Consideramos indispensable igualar las condiciones de competencia electoral y, por tanto, establecer una única franja de publicidad televisiva y radial, topes a los demás gastos de campaña, así como sanciones severas a quienes oculten aportes o admitan aportes de fuente ilícita. Solo así tendremos una respuesta institucional y efectiva contra la corrupción”, acotó.

Fuerza Social perdió su inscripción como partido político en las elecciones presidenciales del 2011.

Susana Villarán confesó el sábado que ella conocía de los aportes que hicieron Odebrecht y OAS a la campaña del No a la revocatoria y de su intento de reelección en Lima por un total de US$10 millones.

"Siempre supe de aportes de empresas a la campaña del No a la Revocatoria. Tomamos la decisión José Miguel Castro [entonces gerente municipal de Villarán] y yo de procurar y aceptar los fondos de campaña", dijo Villarán en declaraciones a Radio Exitosa.

Los promotores de la revocatoria de Villarán consideraban en 2013 que la gestión de la alcaldesa era ineficiente y que condujo a la capital al desgobierno.

"Lo que tengo seguridad es que OAS y Odebrecht financiaron la campaña del No a la revocatoria y no sabíamos en ese entonces que habían fondos ilegales de la Caja 2 o de operaciones estructuradas", manifestó la ex alcaldesa.

"Yo sabía de los cuatro millones de dólares recibidos. Fue dinero que se pagaba directamente entre brasileños", aseguró.

Tras asumir la responsabilidad, Susana Villarán reconoció que cometió un error al aceptar que empresas con proyectos en la capital peruana financiaran la campaña del No a la revocatoria, la cual finalmente se impuso.

El Poder Judicial evaluará el lunes un pedido de la fiscalía para cambiar la orden de comparecencia con restricciones impuesta a la exalcaldesa por una medida de prisión preventiva por 36 meses.