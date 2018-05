El indultado ex mandatario Alberto Fujimori enfrentará las siguientes etapas del Caso Pativilca bajo un mandato de comparecencia con restricciones.

En el proceso que se le sigue por la presunta autoría mediata del asesinato de seis comuneros en 1992, el Colegiado B de la Sala Penal Nacional del Poder Judicial accedió ayer a variar la comparecencia simple impuesta a Fujimori en febrero.

A pedido de la fiscalía, la sala dictó la comparecencia restringida por 18 meses para el ex presidente. Y, como parte del mismo fallo, se dispuso su impedimento de salida del país por un plazo de 4 meses prorrogables.

Alberto Fujimori no solo deberá mantenerse por ese lapso de tiempo en el Perú, tampoco podrá salir de Lima ni variar de domicilio sin autorización judicial y estará obligado a concurrir a todas las citaciones del juez.

“No encuentro mayor problema, porque el señor [Fujimori] no quiere ni siquiera salir del país. Si está ajustada a derecho, la resolución se va a respetar y no se va a impugnar […]”, adelantó a El Comercio el abogado del ex mandatario, Miguel Pérez Arroyo.

—Razones y motivos—

Según el fallo del Colegiado B de la Sala Penal Nacional, los principales argumentos que motivan la medida son la falta de arraigo, la conducta procesal histórica de Fujimori y el trámite iniciado para que este obtenga su pasaporte electrónico.

Para el tribunal, el ex mandatario carece de arraigo al vivir en un inmueble de terceros. “[...] Tal vivienda no puede significar una estancia permanente. Aunado al hecho de que el acusado es divorciado, vive solo, no tiene actividad laboral conocida, evidentemente no cuenta con una residencia fija o arraigo en el país”, detalla la resolución del tribunal.

El documento de 51 páginas alude también a la fuga de Fujimori al Japón en el 2000, en medio del destape de la corrupción en su gobierno. Ello a fin de sustentar un potencial peligro procesal en el Caso Pativilca.

“[...] Para que la justicia peruana se encuentre en posibilidad de investigarlo y procesarlo, por este y otros hechos, se hizo necesario recurrir al procedimiento de extradición”, señala el fallo.

El colegiado considera ese precedente como una muestra de la falta de voluntad de Fujimori para enfrentar a la justicia. Dicho riesgo, según el tribunal, se habría visto incrementado por el trámite mediante el cual el ex mandatario podría obtener un pasaporte electrónico.

“[...] Sumado a las otras condiciones evaluadas, existe la posibilidad real y concreta de que el encausado pueda salir del territorio nacional con el fin de no enfrentar el proceso que se le sigue”, concluye la resolución.

-Preguntas y respuestas-

1. ¿La resolución es un indicio de la posible culpabilidad de Fujimori?

La decisión de la Sala Penal Nacional solo se circunscribe a un presunto peligro procesal acreditado por el Ministerio Público. La inocencia o culpabilidad de Fujimori será determinada en el juicio. “Desde el punto de vista legal, no hay conexión entre una cosa y otra”, remarca el ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia.

2. ¿La restricción se mantendrá a lo largo de todo el proceso?

Las medidas restrictivas son, por definición, temporales. Es decir, pueden cambiar según varíen las condiciones del proceso. “Fujimori podría pedir incluso un permiso de viaje, si se trata de un tema urgente. La sala definirá si se lo da, en función de las condiciones de ese momento”, advierte el abogado penalista Carlos Caro.

3. ¿La fiscalía podría solicitar mayores restricciones?

Si bien el Ministerio Público tiene la potestad de hacerlo, hoy no se reúnen los elementos para, por ejemplo, tentar una prisión preventiva. “El impedimento de salida es lo razonable. No coacta su libertad y garantiza su presencia en el proceso”, señala Vargas Valdivia.

4. ¿Fujimori podría ir a prisión ante un eventual fallo condenatorio?

Al dejarse sin efecto el derecho de gracia otorgado por el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, no existe impedimento para que Fujimori pueda ser condenado a prisión efectiva por el Caso Pativilca. “Sin embargo, por la edad y condición del procesado, se podría buscar una medida alternativa”, opina Caro.