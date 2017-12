El indultado ex presidente Alberto Fujimori reapareció públicamente hoy a través de un video en redes sociales y pidió "perdón" a los peruanos que "ha defraudado".

Durante su mensaje, sin embargo, no se refirió a los familiares de las víctimas de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, los casos de violación de los derechos humanos por los que fue condenado a 25 años de prisión.

No es primera vez que Alberto Fujimori dice la palabra "perdón". Lo hizo antes, aunque tampoco fue directo ni específico con los deudos.

Durante el megajuicio

​En la sexta audiencia pública del megajuicio que se le siguió por violaciones a los derechos humanos, en diciembre del 2007, Alberto Fujimori pidió "disculpas" a los familiares de las personas que fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad y por los grupos terroristas durante su Gobierno. No fue específico sobre los deudos de las víctimas de La Cantuta o Barrios Altos.

Foto: Poder Judicial Foto: Poder Judicial Poder Judicial

"No perdón. Yo sí pido disculpas, ahora que estamos en este proceso, a todas esas víctimas, tanto aquellas producidas por las fuerzas del orden, como por los del MRTA y Sendero. A mí me dolía en el alma, si he visto personalmente cuántos casos. Pero yo no he visto a todos", dijo ante el interrogatorio de Gloria Cano, abogado de los deudos.

En esa audiencia, Fujimori reconoció que durante su gobierno hubo "miles de daños". Cuando le preguntaron específicamente si reconocía que existieron violaciones a los derechos humanos, él respondió que durante años "se especulaba", pero que lo lamentaba.

"A mí me dolía todo esta situación. No solamente de la gente de Barrios Altos. Por qué el gobierno tenía que ordenar el asesinato de estas pobre gente de Barrios altos o de los estudiantes. Por supuesto que me dolía todos esos hechos", manifestó aquella vez.

Cuando pidió el indulto

En octubre del 2012, Fujimori pidió perdón "por lo que no pudo evitar" durante su Gobierno a través de un autorretrato. La pintura fue difundida poco tiempo después que los hijos Fujimori Higuchi solicitaran el indulto para su padre.

Foto: Captura Foto: Captura Captura

En el cuadro, se veía a Fujimori ataviado con un poncho andino y con un sombrero en medio de un paisaje difuso y colorido. El ex presidente aparece saludando con una mano y dirigiendo una sonrisa. La inscripción a un lado era: "Perdón por lo que no llegué a hacer y por lo que no pude evitar".

Fue Keiko Fujimori quien confirmó la autoría de la pintura y destacó que su padre haya pedido disculpas. "Creo que hay una buena intención. Creo que se refiere a muchos errores que se cometieron durante su gobierno", indicó.

Sin embargo, dio a entender que no fue idea de la familia Fujimori la difusión del autorretrato: "Él ha escuchado mensajes de algunas personas que le sugieren que haga un pedido de perdón. Y él ha tomado esta decisión por su propia iniciativa".

En ese entonces, el ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), Salomón Lerner Febres, calificó el autorretrato de Fujimori como una "táctica mediática" de sensibilización a la opinión pública para conseguir el indulto humanitario. Finalmente, Ollanta Humala negó concederle la gracia presidencial.

Más en Política...