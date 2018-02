Ni si quiera —por decirlo de algún modo— en sus mejores momentos, el fujimorismo ha logrado ganar una elección para la alcaldía de Lima Metropolitana. Con distintos nombres partidarios, presentó candidato al sillón capitalino en 6 de los 7 comicios de los últimos 25 años. Pero resultó derrotado en todos.

Solo en dos ocasiones estuvo cerca. En 1995 con Jaime Yoshiyama (Nueva Mayoría-Cambio 90) y en 1998 con Juan Carlos Hurtado Miller (Vamos Vecino). Tanto el ex presidente del Congreso Constituyente de 1993 y fundador de Fuerza Popular, como el ex primer ministro y titular de Economía de Alberto Fujimori, quedaron detrás del fallecido Alberto Andrade.

Con esa tarea pendiente y ahora a través de Fuerza Popular, el fujimorismo se prepara para presentar un candidato propio al cargo que hoy ocupa Luis Castañeda.

Desde el partido naranja precisamente quieren dejar atrás la imagen del nombre coyuntural o del antipartidismo de los 90, buscando ahora una organización política institucionalizada, que trascienda al tiempo y al apellido Fujimori.

Al momento, hay hermetismo respecto al nombre del posible precandidato, que tendrá que ser ratificado en elecciones internas. Según pudo conocer El Comercio, dirigentes de Fuerza Popular se han reunido desde diciembre con hasta cinco posibles postulantes, hombres y mujeres, que están pasando filtros hasta llegar a un anuncio final entre las próximas semanas o ya en marzo. Y no descartan que, en todo caso, se recurra a un invitado.

—Llamativa presencia—

El perfil lo tienen claro: alguien que tenga experiencia en gestión pública y municipal, con una hoja de vida limpia y sin antecedentes que lo vinculen a hechos de corrupción. Otras fuentes acotaron que incluso se busca a alguien “mejor que Julio Gagó”. Ello considerando que ha sido ex congresista fujimorista —del ala albertista, más ligada a Kenji Fujimori— y podría generar simpatías con parte de las bases, que según indicó hace unos días a este Diario le pidieron no ir a la reelección para tentar el sillón municipal. Además, si bien es precandidato de Avanza País, también se supo que ha estado dialogando con la ex parlamentaria Luisa María Cuculiza para incluirla en su lista como teniente alcaldesa, aunque esto aún no se define.



Pero quien en las últimas dos semanas ha sido visto dando charlas sobre temas municipales ante bases fujimoristas distritales es Diethell Columbus, abogado especialista en gestión municipal y asesor de la Comisión OCDE que lidera la congresista Cecilia Chacón. Por ejemplo, participó en la inauguración de una base zonal en San Juan de Lurigancho junto a Obed Bernuy, coordinador general del cono este. Y en una exposición ante simpatizantes en Barranco el viernes pasado.

Aunque desde el partido lo señalan como una carta, Columbus indicó a este Diario que su apoyo es solo técnico y que al momento no ha recibido alguna propuesta, la que tendría que evaluar con su familia. “Estoy apoyando técnicamente a Fuerza Popular. Pero yo no sé mañana. Y si se diera, me sentiría súper halagado”, dijo.

(Video: Fuerza Popular / Facebook)

El politólogo de la PUCP, Fernando Tuesta, dijo no creer que Fuerza Popular tenga muchas esperanzas en Lima y —a su juicio— si participa lo hace por cumplir, pues apuesta más por el resto del país.

“No tienen grandes cuadros. Esto denota una debilidad también del reclutamiento del fujimorismo, puede ser el partido más organizado, con más simpatizantes, pero no de cuadros. Carece de cuadros importantes”, indicó al referirse a un eventual candidato invitado.

Para el analista político Luis Nunes, el fujimorismo necesita captar la plaza de Lima Metropolitana para consolidar sus metas hacia el 2021. “Es una tarea pendiente, tendrían que buscar un candidato con amplio carisma, conexión con la gente, popular sin ser populista para marcar una diferencia”, consideró.