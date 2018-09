Fujimorista Rolando Reátegui propone bicameralidad con voto voluntario

El congresista Rolando Reátegui (Fuerza Popular) presentó un proyecto de ley a su bancada donde propone el retorno a la bicameralidad y que el voto sea voluntario.

La iniciativa está a la espera de la firma de los voceros de su bancada para ingresar al debate de la reforma política en la Comisión de Constitución.

"A ser el voto facultativo, los partidos tendrán que renovarse. Las cúpulas se van al diablo. Los altos mandos a cargo tendrán que gerenciar mejor a los partidos", afirmó Reátegui a El Comercio.

Además del voto voluntario, la iniciativa plantea que la elección congresal ya no coincida con la presidencial. Esto, según Reátegui, promoverá una renovación mayor en los partidos políticos y dará legitimidad a los comicios parlamentarios.

El parlamentario fujimorista recalcó la necesidad de una "renovación total" de los partidos. Consultado por si esto incluía a Fuerza Popular, afirmó que sí. "Todos los partidos, sin excepción", sostuvo.

Los miembros de la bancada de Fuerza Popular no ingresan un proyecto de ley a trámite si es que no cuenta con la firma de uno de sus tres voceros.

Reátegui no está tan seguro de obtener el visto bueno requerido. "Espero que sí [lo firmen]. No sé, de repente no les gusta, pero mi iniciativa solo busca enriquecer el debate", explicó.

Como estrategia, el legislador decidió compartir el texto de su iniciativa -con nueve firmas de colegas de su bancada- en redes sociales.

-Más allá del voto facultativo-

Respecto a la composición del Parlamento, Rolando Reátegui plantea que sean 100 diputados por un período de 3 años (renovación total), y 50 diputados por un periodo de 6 años (renovación por tercios).

Además, el texto señala que la presidencia del Congreso será ejercida por el titular de la Cámara de Senadores desde la instalación y durante la primera legislatura. A partir del segundo año empezaría la alternancia con el titular de la Cámara de Diputados.

La segunda cámara también deberá ratificar todas las decisiones de los diputados, desde los proyectos de ley hasta las acusaciones constitucionales. Mientras que la Comisión Permanente será conformada por 10 diputados y 20 senadores.

Cuando la Cámara de Senadores decida rechazar una ley, los diputados podrán insistir, pero necesitarán de 67 votos. En este escenario, los senadores también podrán insistir en su rechazo, con 34 votos. Si reúne esa cantidad, no hay ley, según la iniciativa de Reátegui.

Otro cambio que establece el proyecto es que el contralor general de la República sea elegido por la Cámara de Senadores.

La Comisión de Constitución tiene en espera el debate de ocho iniciativas de ley que proponen el retorno de la bicameralidad, que incluye una iniciativa del Poder Ejecutivo.