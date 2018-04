El congresista de Fuerza Popular Edwin Vergara fue socio del narcotraficante Diego José Sánchez Ospina, quien este jueves fue detenido junto a otros cinco ciudadanos colombianos, y otros cuatro peruanos, con cerca de una tonelada de clorhidrato de cocaína, valorizada en 50 millones de dólares.

“América Noticias” informó que el parlamentario fujimorista y el narcotraficante colombiano constituyeron en el 2014 una empresa llamada Pinturas Golden Colors.

Según la ficha de constitución de la compañía, cada uno aportó el 50% de las acciones.

Pinturas Golden Colors tenía como finalidad dedicarse a la fabricación, comercialización, distribución, importación y exportación de pinturas.

“En el 2014 él propuso hacer una fábrica de pinturas. En el 2016, antes de ser congresista, vendí mis acciones, se terminó mi relación comercial con él”, respondió Edwin Vergara.

“Yo no voy a negar que en algún momento fue mi amigo. Pero, hoy que me entero que es un narcotraficante, ya no es mi amigo, si este señor tuvo doble vida tiene que irse a la cárcel 50 años”, añadió sobre Sánchez Ospina, de 34 años.

Asimismo, sobre Luis Fernando Castaño Lema, otro ciudadano colombiano que cayó con la ilícita mercancía, Edwin Vergara indicó que sabe que Diego José Sánchez Ospina lo llevó para que trabajara en esta compañía de pinturas, “pero yo ya no tengo nada que ver con esto”.

"América Noticias" apuntó que Castaño Lema es hermano de un narcotraficante ligado al Cartel del Norte del Valle, una organización dedicada al tráfico de drogas que operó al sudeste de Colombia.

Agentes de la Policía Nacional incautaron la madrugada del jueves cerca de 900 kilos de clorhidrato de cocaína, valorizada en 50 millones de dólares. La droga tenía como destino Europa.

La mercancía estaba oculta dentro de bloques de papel reciclado en un almacén ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho.

El general Héctor Loayza, jefe de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía, indicó que la cocaína estaba distribuida en paquetes con forma de ladrillos, todos con un logotipo de un ave, el cual identificaría a la organización criminal propietaria de la ilegal mercadería.