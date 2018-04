Fujimorista Yesenia Ponce insiste en que concluyó la secundaria

La congresista de Fuerza Popular Yesenia Ponce insistió en afirmar que concluyó la secundaria, aunque evitó dar los nombres de sus compañeros de promoción. También le pidió perdón al país, a su región Áncash y su partido pese a considerarse inocente de las acusaciones que se le han hecho en la Comisión de Ética.

“Yo lo diría, si yo hice mal, si yo mentí, yo lo diría. No tendría miedo y pediría perdón, pero por qué tengo que asumir algo que no he hecho”, dijo al ser consultada en el programa “Punto Final” si podría decir que no terminó el colegio.

Ponce dijo que nunca le entregó S/10.000 a Daniel Soto Rivera, director del colegio Mariscal Toribio de Luzuriaga de Puente Piedra, donde ella afirma haber culminado sus estudios de secundaria.

También acusó a su ex asesor Aldo Rodríguez, quien la ha denunciado ante la Comisión de Ética y la fiscalía por un presunto enriquecimiento ilícito, de intentar extorsionarla por medio de una serie de mensajes en Whastsap. Sin embargo, la fujimorista no presentó ninguna prueba de esto.

La parlamentaria indicó que Rodríguez quiso ser director de EsSalud, pero como ella no lo ayudó, él se vengó de ella presentando una serie de acusaciones.

Explicó que la lujosa camioneta que adquirió recientemente fue gracias a un préstamo del banco.

Además, indicó que su esposo trabaja en Antamina hace 19 años y él la ayuda económicamente.

Yesenia Ponce, además, evitó en más de una oportunidad de dar los nombres de sus supuestos compañeros de estudios en cuarto y quinto de secundaria.

“No puedo dar el nombre de nadie, ya tengo miedo. No puedo dar nombres porque esto está en el Ministerio Público, está en una investigación”, subrayó.