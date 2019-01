Funcionaria de la FPF declaró ante fiscal que Oviedo entregó entradas a Camayo

La funcionaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) Roxana María Bello Rondón, declaró ante el Ministerio Público que Edwin Oviedo entregó entradas para partidos del Mundial Rusia 2018 al empresario Antonio Camayo, según su testimonio leído por la fiscal Rocio Sánchez.

El lunes, durante la audiencia del nuevo pedido de prisión preventiva por 36 meses para Oviedo por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, la fiscal contra el crimen organizado del Callao Rocío Sánchez afirmó que la secretaria Bello Rondón reconoció haber entregado personalmente dichas entradas a pedido del ex presidente de la FPF.

La fiscal leyó parte de la declaración que la funcionaria brindó a su despacho y en la que afirmó que los tickets los manejaba el área de protocolo, que realizaba una lista de las personas a quiénes se les debía entregar.

En ese testimonio indicó, además, que “el señor Oviedo me solicitaba que informara al gerente para que incluyera a algunas personas”. Todo este proceso, agregó, se realizaba vía correo electrónico.

“De las entradas que le correspondían al señor Oviedo como presidente, de manera ocasional, me pedía que hiciera un sobre y se lo entregara a su familia y de las entradas que se le asignaban como presidente me pedía que se entreguen a diferentes personas de diferentes estatus sociales”, expresó Bello en su declaración.

Bello, según leyó la fiscal Sánchez, dijo recordar que un día antes del partido de Perú versus Escocia, el 29 mayo del 2018 recibió una llamada de Oviedo quien le indicó que se le entregarían entradas a Camayo.

“En momento que yo me encontraba por salir se aparece el señor Antonio Camayo en la oficina, muy tarde. En ese momento me llama a mi celular el señor Oviedo y me dice que van a regresar de comunicaciones el gerente Pablo Fernández Peper y le van a entregar unas entradas a Antonio Camayo”, fue lo que narró Bello a la Fiscal.

“Tuvo que regresar de su casa para hacerme entrega de un sobre de entradas de fútbol. Era un paquete de entradas y Antonio Camayo me pide sobres en blanco, aproximadamente diez sobres y se retiró. Esas entradas eran para el partido versus Escocia”, añadió la testigo.

La funcionaria también afirmó haber visto en Rusia hasta en dos ocasiones al ex juez supremo César Hinostroza, buscando a Edwin Oviedo en el hotel donde se hospedaba.

En la audiencia, el abogado César Nakazaki, defensa de Oviedo, solicitó al juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, suspender la diligencia a fin de poder acceder a dicha declaración, que fue entregada como nuevo elemento de convicción por parte de la fiscalía.

Sánchez Balbuena reprogramó la diligencia, que continuará este miércoles.