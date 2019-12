El director ejecutivo del Programa “Agua Segura para Lima y Callao”, César Ramos Zamora, se encuentra actualmente acusado por el Ministerio Público de Moquegua por el presunto delito de peculado. Esto debido a que habría generado un perjuicio económico de S/697.226,41 cuando fue funcionario durante la gestión de Martín Vizcarra en el Gobierno Regional de Moquegua.

El Informe Especial N°1026-2014 de la contraloría al Gobierno Regional de la referida región, difundido por “Panorama”, indica que dicha gestión pagó S/697.226,41 por servicios de supervisión que no fueron realizados por el Consorcio Chirimayuni.

Ramos Zamora, quien se desempeñaba como gerente de Supervisión en el Gobierno Regional de Moquegua, está acusado por peculado por apropiación debido a que él habría autorizado dicho pago. Pese a ello, desde el 23 de julio del 2018 ocupa el cargo de director ejecutivo del Programa “Agua Segura para Lima y Callao” en el Ministerio de Vivienda.

Asimismo, un informe de la contraloría recomienda su investigación por la entrega de un terreno para la licitación de la etapa tres del mejoramiento de la variante de Uchumayo, a pesar de no estar saneado y sin expropiaciones, a la empresa ICCGSA en el Gobierno Regional de Arequipa.

Al respecto, el director ejecutivo del Programa “Agua Segura para Lima y Callao” descartó tener alguna responsabilidad penal en ambos casos. Precisó que, en Moquegua, “sí se dieron” los servicios que se pagaron al Consorcio Chirimayuni y, en Arequipa, el terreno entregado solo tenía interferencias que se hallaron al iniciar el movimiento de tierras.

“Se da con las sorpresa que hay líneas de agua y desagüe clandestinas, fibra óptica, conexiones o líneas de cable. Esas son las interferencias”, explicó en diálogo con el referido programa.

En otro momento, Ramos Zamora indicó que su actual cargo en el Ministerio de Vivienda no tiene que ver con la amistad que tiene con el presidente Martín Vizcarra. No descartó, sin embargo, dejar su posición en el Ejecutivo debido a que se trata de un cargo de confianza.

Dijo estar seguro, en ese sentido, que no ha delinquido en sus labores como funcionario público en los gobiernos regionales de Moquegua y Arequipa.

“Estoy absolutamente seguro que, como funcionario público, no he delinquido, no he cometido acto de colusión y he cumplido fielmente mis labores […] Con mi carácter de funcionario público, aquí, expuesto, a lo que todos los funcionarios públicos debemos estar expuestos: a la fiscalización y a la evaluación de nuestro trabajo”, señaló.

"Mi cargo no está a cargo del presidente, mi cargo está a cargo del Ministro de Vivienda y el Viceministro de Saneamiento […] Mi cargo está a disposición siempre, nosotros somos funcionarios de confianza, y en tanto y cuanto la presunción de inocencia indica que uno es inocente hasta que no se demuestre lo contrario”, sentenció finalmente.