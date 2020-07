Leonidas Huber Valdivia Pinto, exdirector ejecutivo del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), adscrito al Ministerio de Agricultura, se presentó este martes ante la Comisión de Fiscalización, que investiga los contratos que Fredy Herrera Begazo, cuñado del presidente Martín Vizcarra, tuvo con el Estado.

Negó ante la Comisión de Fiscalización haber tenido conocimiento del grado de parentesco que Fredy Herrera Begazo, con el presidente Martín Vizcarra, cuando contrató sus servicios entre el 2018 y 2019.

“No conocía ese grado de parentesco (entre Fredy Herrera y su cuñado Martín Vizcarra). Es más, si hubiera tenido conocimiento, no hubiera consentido un grado de nepotismo, porque conozco claramente las limitaciones que uno tiene. No conocía esa relación entre Herrera y el señor presidente”, declaró en la sesión virtual de la Comisión de Fiscalización que se realizó el mediodía del martes.

El exfuncionario dijo que, además del grado de parentesco, no hubiera contratado a Fredy Herrera por el perfil académico que tenía, ya que considera que alguien con estudios en sociología y antropología debía asumir esta labor, y no un egresado de contabilidad como el cuñado del presidente Martín Vizcarra.

“Yo no entiendo por qué se ha contratado a una persona de ese perfil. Si hubiera tomado conocimiento, no hubiera aceptado. No consiento ese tipo de irregularidades”, manifestó.

En esa línea, el exdirector del PSI dijo que aceptaba la responsabilidad que le correspondía por la contratación de Herrera Begazo, tras reiterar que no tuvo conocimiento de sus nexos con el mandatario o información sobre sus estudios profesionales.

Hace dos semanas, el programa ‘Cuarto Poder’ reveló que Fredy Herrera fue contratado entre los años 2016 y 2019 por el PSI, cuando Martín Vizcarra ya había asumido primero la vicepresidencia de la República y, en el 2019, la presidencia.

Valdivia Pinto rechazó haber recibido algún tipo de indicación para que Herrera Begazo fuera contratado para brindar sus servicios en el marco de sensibilizar a comunidades sobre la realización de un proyecto de una represa en Moquegua.

Sí precisó que la orden de contratar a un personal para esta labor, con su respectivo perfil, llegó desde la Dirección de Infraestructura y Riego, y que el proceso formal fue realizado por personal del área de administración.

“En este caso, para un trabajo de sensibilización en la parte alta de Moquegua, fue un requerimiento. Eso pasó a administración y administración hace todo el debido proceso de una convocatoria, o tres invitaciones, o si es el monto, una consultoría o concurso público. Es la unidad de administración la que hace el proceso”, aseguró.

Pese a todo, el exdirector del PSI reconoció que Fredy Herrera realizó “un buen trabajo” en el marco del conflicto social que estaban atendiendo para compensar a comunidades por una represa en el valle del Tambo, en Arequipa.

“Se logró sensibilización y la firma de compromisos escritos con la comunidad para aceptar las represesas en los lugares, condicionando una compensación. Se hizo un buen trabajo. Lamentablemente, me alejé del PSI y no se en qué habrán quedado esos compromisos”, detalló.

Antes de la presentación de Huber Valdivia, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón (Unión por el Perú), leyó una carta en la cual Fredy Herrera dijo que no iba a poder presentarse hoy por “motivos de fuerza mayor”, por lo que se reprogramó su citación para el viernes 17 de julio.

Carta que el cuñado del presidente Vizcarra envió a la Comisión de Fiscalización

