Minutos antes, todos se habían congregado en Palacio de Gobierno junto a la jefa de Estado. Las miradas serias y el intercambio entre los integrantes del gabinete hacían presagiar una jornada disciplinada. Era una reunión para ajustar y repasar las medidas que expondría el jefe del Gabinete en un discurso que duró 59 minutos.

A las 9:41, Fujimori salió al Patio de Honor junto a los integrantes del Gabinete, quienes, segundos después, abordaron dos camionetas tipo van rumbo al Parlamento.

—Momento de tensión—

En el Congreso, la situación empezó a ponerse tensa. Cuando se enteró de que el equipo de ministros ya se encontraba en el interior del Parlamento, el presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto, intentó contabilizar a los legisladores asistentes, pero tuvo que detenerse ante la considerable inasistencia.

“Debemos dar inicio a la hora exacta. A los voceros, tomar nota de sus compañeros que no están a la hora. Tenemos invitados y 30 millones de peruanos nos están mirando”.

Reto dio dos minutos de tolerancia y luego volvió a contabilizar el quórum. En paralelo, pidió a los asesores de los parlamentarios que se retiraran del hemiciclo, debido a que varios permanecían caminando por el recinto.

—59 minutos de discurso—

Mientras eso ocurría en el hemiciclo, los ministros, encabezados por Galarreta, emprendieron el camino e ingresaron al pleno de la Cámara de Diputados a las 10:16 de la mañana. El titular de la PCM fue el primero en saludar a los integrantes de la Mesa Directiva y luego se ubicó en los asientos que suelen ocupar los altos funcionarios en el pleno.

Leído el tiempo de debate asignado a cada grupo parlamentario, Galarreta se ubicó en el atril y, antes de iniciar su exposición, recordó a los hoy legisladores que él también ocupó un escaño durante el período del Congreso unicameral, entre 2006 y 2019.

Entre sus primeras líneas, Galarreta expresó que encontró un Estado en pésimas condiciones, aunque hasta el momento no ha transparentado el informe final de transferencia de gestión.

Hizo hincapié en el hecho de que se toparon con insumos guardados durante años, gastos y miles de kits de uniformes que permanecían sin distribuir, una información que El Comercio reveló el 23 de julio pasado.

—Rendición de cuentas—

Uno de los puntos centrales de su discurso fue el compromiso del Gobierno de Fujimori de mostrar, durante los próximos seis meses, los resultados concretos de las medidas anunciadas. Galarreta sostuvo que, aunque algunos objetivos requieren más tiempo, para diciembre del 2026 deberá evidenciarse que el Gobierno ya puso en marcha sus principales acciones.

“Tenemos metas a diciembre de 2026, a julio de 2027 y al 2031 porque queremos que la política pueda ser seguida en el tiempo. No todo resultado se obtiene en seis meses, pero en seis meses sí tiene que poder demostrarse que el Gobierno empezó, contrató, entregó, aprobó, destrabó o puso en funcionamiento aquello que dijo que iba a hacer”, refirió.

—Ejes principales—

Galarreta cuestionó la burocracia estatal y sostuvo que el Estado suele reaccionar tarde frente al delito, las emergencias y las necesidades de las familias, pero actúa con rapidez para imponer multas y trabas a los pequeños negocios y emprendimientos.

“Un Estado entrampado por la burocracia, que llega tarde al delito, llega tarde a las emergencias y a las necesidades de las familias. Un Estado que muchas veces dilata las decisiones mientras el crimen avanza, y que reacciona tarde cuando los fenómenos naturales golpean a nuestras comunidades. Pero sí llega temprano para multarte, para cerrar tu pequeño negocio, para poner trabas a tu emprendimiento o exigirte requisitos absurdos”, dijo.

Galarreta sostuvo que los problemas del país no responden a un fracaso de la democracia o de la libertad económica, sino a la falta de liderazgo y gestión. También cuestionó la incapacidad, la inacción y la corrupción, y afirmó que se encontraron recursos e insumos del Estado almacenados y sin distribuir durante años.

“Y hay que decirlo sin rodeos: el Perú no está mal porque no sepamos cuáles son sus problemas, ni porque la democracia, la libertad individual o la libertad económica hayan fracasado. Está mal porque durante demasiado tiempo faltaron liderazgo y gestión, y se toleraron la incapacidad, la inacción, la improvisación, el abandono, la mentira, el mercantilismo, el facilismo y la corrupción”, agregó.

El titular de la PCM explicó que estos problemas se reflejan en los almacenes, las cuentas del Estado y en la vida diaria de los peruanos. Indicó que, al asumir los cargos, encontraron insumos almacenados durante años, así como gastos y órdenes de servicio que requieren explicaciones.

De otro lado, refirió que se fortalecerá el sistema de flagrancia y se ampliará progresivamente el Subsistema Especializado contra la Extorsión y Delitos Conexos a 15 distritos judiciales priorizados por su alta incidencia delictiva.

—Construcción de penales y medidas de seguridad—

El primer ministro anunció la construcción de penales de alta seguridad para internos de mayor peligrosidad y planteó el uso, mediante convenios, de cuarteles de las Fuerzas Armadas que se encuentran en desuso para albergar a personas condenadas por delitos menores y que no representen un alto nivel de peligrosidad.

Galarreta señaló que esta medida busca atender el hacinamiento y mejorar el control de los establecimientos penitenciarios. En esa línea, indicó que los internos que hayan cometido delitos menores y no violentos podrían ser trasladados a cuarteles para realizar talleres y trabajos.

“Hemos conversado y los ministros lo explicarán detalladamente... Para tener en algunos cuarteles que están abandonados, en convenio con el INPE, sacar a aquellos que están en prisión de delitos menores, de delitos que no son de violencia, porque mientras más gente tengamos hacinadas en los penales, mayor supervisión vamos a hacer. Reitero el compromiso de la presidenta Keiko Fujimori de construir penales de máxima seguridad, pero entenderán que eso toma un tiempo”, refirió.

Galarreta afirmó que se solicitó la participación excepcional de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa y el apoyo operativo a los establecimientos penitenciarios, dentro del marco constitucional y sin sustituir las funciones de la autoridad civil.

Luego, anunció que se devolverán al Sistema de Inteligencia Nacional las capacidades operativas necesarias para realizar acciones de inteligencia, dentro del marco de la ley, con el objetivo de anticiparse al crimen, identificar sus estructuras y contribuir a su desarticulación.

“Devolveremos la posibilidad y capacidad de hacer operaciones de inteligencia”, dijo durante su exposición.

—Fenómeno El Niño—

El primer ministro indicó que la semana pasada se instaló la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, como órgano de decisión política y coordinación estratégica para enfrentar el evento 2026-2027. La integran los sectores encargados de ejecutar las acciones: Agricultura y Riego, Defensa, Economía y Finanzas, Vivienda, INDECI y la Autoridad Nacional del Agua.

Galarreta anunció que se fortalecerá la infraestructura, el equipamiento y la capacidad de atención de las Redes Integradas de Salud para atender enfermedades como la diabetes, la hipertensión y la anemia. La meta es que, al 2031, más de la mitad de las redes priorizadas estén fortalecidas, con las primeras intervenciones previstas para 2026 y 2027.

Hizo hincapié en que, durante la actual gestión, el Estado no llegará cuando el daño ya esté hecho.

“Será la última vez que el Estado llega tarde, vamos a enfrentar con lo que nos han dejado. Con la capacidad instalada que nos han dado. Con la burocracia que tenemos que cambiarla, pero el compromiso es que no va haber otro fenómeno de El Niño que nos agarre desprevenido en este gobierno”, refirió.

Después, aseguró que se fortalecerá la infraestructura, el equipamiento y la capacidad de atención de las Redes Integradas de Salud para atender enfermedades como la diabetes, la hipertensión y la anemia. La meta es que, al 2031, más de la mitad de las redes priorizadas estén fortalecidas, con las primeras intervenciones previstas para 2026 y 2027.

—Debate—

Las primeras críticas al discurso llegaron desde la izquierda. Uno de los diputados que intervino fue Julián Pérez Mallqui, de Juntos por el Perú. El legislador, investigado por agredir a su expareja en una comisaría, reapareció este jueves tras varios días de silencio y cuestionó la determinación de la actual gestión.

Cuando intervino Fernando García, diputado del Partido del Buen Gobierno, también dirigió sus críticas al Ejecutivo, principalmente al ministro de Economía, Elmer Cuba.

“Como podemos creer a un ministro que sin ninguna empatía sale en los medios de comunicación y dice que no importa un poco de agua por encima de las rodillas, cuando esa gente de los distritos de la zona sur que pierden todo lo que pudieron lograr, es una inversión de vida”, refirió en alusión a Cuba.

Por su parte, la diputada Rossana Alayza, de Buen Gobierno, afirmó que el Gabinete Ministerial encabezado por Luis Galarreta “no representa a las mujeres”, debido a la “falta de representación” en la cuota de género.

“Este gabinete no representa a las mujeres. Me preocupa muchísimo la falta de representación que tenemos. Es una oportunidad absolutamente desaprovechada, siendo Keiko Fujimori la primera presidenta mujer electa”, expresó.

En tanto, el diputado Carlos Yalta, de Renovación Popular, cuestionó la exposición de Galarreta y sostuvo que el Gobierno debe presentar resultados concretos en materia de seguridad ciudadana.

“No necesitamos que un nuevo gobierno nos diga sobre la gravedad de criminalidad que azota al país, necesitamos un gobierno que nos diga cuando va recuperar las calles para la ciudadanía”, expresó al advertir que la seguridad ciudadana no se mide con discursos, sino devolviendo la tranquilidad a las familias.

Ernesto Zunini, diputado de Juntos por el Perú, también cuestionó la propuesta de incorporar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la criminalidad y sostuvo que esta medida ya fue aplicada por gobiernos anteriores sin obtener resultados.

“Todos los gobiernos anteriores hicieron lo mismo sin resultados algunos”, agregó.

Tras los cuestionamientos de los diputados de izquierda al Gabinete, el senador Carlos Mesía, de Fuerza Popular e invitado al pleno, respondió a las críticas y responsabilizó a los sectores de izquierda por la situación política del país.

“He escuchado a algunos diputados hacer referencia acá de ciertas responsabilidades cuando han sido los grupos de izquierda representados también en esta cámara quienes han establecido una política de corrupción como ha sido el gobierno de Pedro Castillo. Quienes en algún momento han promovido golpe de Estado y ruptura constitucional tienen que seguir donde están”, dijo.

Discurso con vacíos y omisiones

El analista político Enrique Castillo sostuvo que el primer ministro Luis Galarreta siguió los lineamientos planteados por la presidenta Keiko Fujimori y que, en varios pasajes de su exposición, repitió propuestas formuladas en el mensaje del 28 de julio, especialmente en materia de infraestructura. En diálogo con El Comercio afirmó que hubo varias omisiones y vacíos en el discurso.

“Uno hubiera esperado en el mensaje del premier, una ampliación de lo que dijo la presidenta Fujimori. Esperábamos más detalles y en muchos casos temas que la presidenta no tocó. Esto no ha ocurrido”, dijo.

Castillo consideró que, si bien el mensaje tuvo una buena dirección y rumbo, dejó varios vacíos.

“En el caso del primer gran eje, fue la seguridad ciudadana y lo que hemos encontrado es más de lo mismo de lo que ya nos han ofrecido otros gobiernos con alguno que otro añadido, por ejemplo, el resguardo de los penales de parte de las Fuerzas Armadas. Se habló de la construcción de penales pero no se ha dicho cuánto, cuándo o en qué ciudades o con qué capacidades. Y se supone que este debe ser un detalle estudiado”, dijo.

Agregó que Galarreta no mencionó una eventual reestructuración de la Policía Nacional ni abordó problemas como la corrupción dentro de la institución, el trabajo de los serenazgos o la coordinación entre estos y la Policía.

“No se habló de la corrupción de la PNP, del serenazgo o del trabajo compartido entre la Policía y serenazgo. En ese campo hay más de lo mismo”, dijo.

Sostuvo que hay otros faltantes como la política exterior y las relaciones con México, Colombia y Chile. “No hay una sola referencia de la política exterior. Tampoco hay una referencia mayor con referencia a la promoción de la inversión privada”, opinó.

Entre tanto, Martin Cabrera, consultor en gestión pública y asuntos parlamentarios y director de IPOC Consultores, señaló en el programa Versus, videopodcast de El Comercio, que el Gobierno se ha planteado una meta exigente para los próximos meses.

“Lo que dijo [Galarreta] es que de aquí a diciembre habrá una rendición de cuentas. Pero se están poniendo la valla alta. El asunto es que harán todo, con exactamente los mismos instrumentos normativos de gestión. El gran reto es que lo que prometen, lo hacen con el mismo aparato estatal”, afirmó.

Consultada sobre el tema, Karem López, politóloga y especialista en alta dirección del Estado, sostuvo que la respuesta del Gobierno debe ser sistémica y que haber encontrado un Estado “desordenado” no puede convertirse en una excusa para no actuar.

“Lo que creo es que más allá de lo que encuentre, [tienen que trabajar] desde el día uno. Ellos sabían finalmente, o el gobierno, saben a lo que se enfrentan, o tendrían que saberlo”, afirmó.