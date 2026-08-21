Por Erik Rivera

A las 9:47 de la mañana, el primer ministro Luis Galarreta hizo su ingreso a la sede del Legislativo, quince minutos antes de iniciar su presentación. Detrás de él, su equipo de ministros. Ninguno llegaba con la expectativa de obtener la confianza del Parlamento, pues esta vez la Cámara de Diputados solo escucharía la exposición de los ejes de la política general del Gobierno de Keiko Fujimori (2026-2031).

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