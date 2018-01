Gabinete Ministerial: los cambios que llegan con días de retraso

Han pasado 13 días desde que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) anunció la formación del llamado “Gabinete de la reconciliación”.

El 29 de diciembre, la jefa del Gabinete Ministerial, Mercedes Aráoz, adelantó que el renovado equipo iba a estar listo la semana pasada, pero no fue así. De no haber mayores sorpresas, los nombramientos deberían oficializarse hoy a las 4 de la tarde. Hasta el cierre de esta edición, lo único seguro era que 9 (de los 19) ministros se mantenían en sus respectivas carteras.En el resto de carteras son varios los nombres que se han voceado en estos 13 días. Algunos esperaron hasta ayer para bajarse de la ola de especulación.

Uno de ellos fue el legislador de Peruanos por el Kambio Clemente Flores, quien aseguró que su trabajo está enfocado en Lambayeque, la región que representa. “Agradezco a mi partido PPK por considerarme para integrar el nuevo Gabinete Ministerial, pero mi compromiso por el momento está en mi región”, escribió en su Twitter.

Se especulaba que Flores iba al Ministerio de Agricultura, cartera en la que no seguira José Manuel Hernández, tal como anunció ayer.

Flores no es el único oficialista mencionado para el cargo. En los últimos días, su colega Sergio Dávila difundió a varios medios de prensa un pronunciamiento firmado por organizaciones agrarias en el que le piden a Kuczynski que lo nombre en el sector. Fuentes de la bancada descartaron su designación. Al cierre de esta edición, el nombre que más sonaba para la cartera es el de José Arista (ex viceministro y actual asesor).

Otras fuentes señalaron que la salida de Fernando D’Alessio de Salud era un hecho, y descartaron que le vayan a encomendar Defensa, como se voceó tras la renuncia de Jorge Nieto.

Los médicos Abel Hernán Salinas y Fernando Carbone han sido voceados para Salud, y el teniente general en retiro de la Fuerza Aérea Jorge Kisic para Defensa.

Otro que salía del cuadro era el canciller Ricardo Luna. Sus reemplazos estarían entre la actual ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín, y los embajadores Harold Forsyth, Carlos Pareja y Hugo de Zela.

Una fuente señaló que se evaluaba si se optaba por un canciller con un perfil más económico y comercial o uno de carrera. En el primer caso, se optaría por Aljovín; en el segundo, por un embajador. Forsyth es el que más probabilidades tiene de asumir el ministerio.

También se evaluaba la salida del ministro de Trabajo, Alfonso Grados, aunque no se definía si se daría hoy o después de la visita del Papa. Su sustituto sería el ex viceministro aprista Javier Barreda.

Fiorella Molinelli dejaría el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), para asumir Producción ante la salida de Pedro Olaechea.

Además, se buscó reemplazo para Ana María Choquehuanca en el Ministerio de la Mujer, pero no se consiguió a nadie. Otras fuentes dijeron que se pensó en la legisladora Gloria Montenegro, pero su partido Alianza para el Progreso (APP) rechazó participar en este nuevo Gabinete.

La gran incógnita hasta ayer era quién se encargaría del Midis en reemplazo de Molinelli. Se supo que esta cartera ha sido pedida para un legislador oficialista por el partido de gobierno. El nombre que más sonaba era el del congresista Jorge Meléndez.

