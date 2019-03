Gabinete Villanueva realizó ocho cambios de ministros en once meses de gestión

La renuncia de César Villanueva a la presidencia del Consejo de Ministros obligará a los titulares de todos los sectores a poner sus cargos a disposición. Durante los once meses que Villanueva lideró el gabinete, realizó ocho cambios por denuncias y rotaciones dentro de su equipo.

El primero en ser retirado fue Daniel Córdova, ex titular del Ministerio de Producción. Su salida se produjo tras haber sido grabado en una reunión con un grupo de pescadores artesanales ofreciendo el puesto del viceministro Héctor Soldi a cambio de que depongan su protesta. Su gestión apenas duró 24 días, antes de que Villanueva asista a pedir el voto de confianza del Congreso. Fue reemplazado por Raúl Pérez Reyes.

La segunda baja fue David Tuesta, del Ministerio de Economía. Su renuncia se produjo luego de desavenencias con el Ejecutivo sobre el aumento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a las gasolinas, autos nuevos, gaseosas, bebidas alcohólicas y cigarros.

El presidente Martín Vizcarra señaló que si la medida iba a afectar a la población, su gobierno hará un ajuste. En respuesta, Tuesta afirmó que la medida de incremento fue una propuesta del gobierno, no del MEF. Antes de renunciar, Tuesta habló directamente con Vizcarra y omitió a Villanueva. Su gestión duró 63 días, y fue reemplazado por Carlos Oliva.



El tercero en salir del gabinete fue el congresista Salvador Heresi, ex titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Su renuncia se produjo a raíz de la difusión del audio de la conversación con el ex juez supremo César Hinostroza, en el marco de la investigación por el Caso 'Cuellos Blancos'.

En esa conversación, Heresi le consultaba a Hinostroza sobre un fallo que debilitó la lucha contra el lavado de activos estableciendo que los fiscales que vean estos casos debían acreditar la fuente ilícita del dinero lavado. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Vizcarra solicitó la renuncia de Heresi luego de 102 días de gestión. Fue reemplazado por el congresista Vicente Zeballos.

La fuga de Hinostroza a España generó la cuarta baja: Mauro Medina, ex jefe de la cartera de Interior. Su salida se produjo el día que había sido citado al Congreso a declarar sobre este tema. Medina argumentó que no pudieron capturar al ex juez, pues aún no había sido denunciado formalmente. Fue reemplazado por el General (r) Carlos Morán, luego de seis meses y medio de gestión.

La quinta renuncia se produjo por un presunto caso de corrupción. La empresa Arqueo Andes, fundada y dirigida por el ex viceministro Luis Villacorta, ganó un proceso de selección del Ministerio de Cultura por un servicio valorizado en más de 350 mil soles. La ex ministra Patricia Balbuena reconoció los hechos pero argumentó que se detectó a tiempo y declararon la nulidad del proceso.

Balbuena renunció cuando enfrentaba un proceso de interpelación en el Congreso, luego de ocho meses de gestión. El Ejecutivo hizo un enroque nombrando a Rogers Valencia, hasta entonces titular de Comercio Exterior, en Cultura y a Edgar Vásquez Vela en la segunda cartera.

El séptimo cambio se produjo por la renuncia de Christian Sánchez al Ministerio de Trabajo, a raíz de discrepancias sobre la reforma laboral que plantea implementar el Gobierno. En su presentación ante CADE, Vizcarra señaló que una de las razones de la informalidad son los altos costos laborales, lo que contradecía la posición de Sánchez. Dejó el cargo luego de 8 meses y fue reemplazado por Sylvia Cáceres.

La última baja fue la ministra de Salud Silvia Pessah, quien renunció por motivos personales. Duró nueve meses en el cargo, y fue sustituida por Zulema Tomás Gonzáles.

Los restantes diez ministerios se han mantenido desde que Martín Vizcarra asumió la presidencia de la República. Fuentes de El Comercio aseguraron que se esperan siete cambios de ministros en el nuevo Gabinete.