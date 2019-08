Fiscalía: Gabriel Prado aún no entrega audio original de diálogo con Villarán

Tres meses después de que se hiciera público el audio de una conversación entre Gabriel Prado, la exalcaldesa Susana Villarán y José Miguel Castro, el exgerente de Seguridad Ciudadana aún no entrega la grabación original a la Fiscalía.

Así lo informó este miércoles el fiscal superior adjunto Oliver Chávez, integrante del equipo especial Lava Jato, durante la audiencia donde Prado busca revocar la orden de comparecencia con restricciones que se le impuso en el marco de la investigación por los presuntos aportes de Odebrecht a la campaña de Villarán.

El fiscal indicó que el audio no puede ser incorporado como elemento de prueba en la investigación hasta que no pase por peritaje. Esto no será posible mientras Gabriel Prado - quien también se desempeñó como gerente de Emape en la gestión de Villarán- no brinde la grabación original al Ministerio Público.

“No ha sido incorporado por inacción del propio Gabriel Prado toda vez que, hasta el momento, no ha entregado a la fiscalía la fuente original de registro de esa pretendida conversación y eso ha imposibilitado que se realice un peritaje fonético que establezca identidad de los interlocutores en esa conversación”, sostuvo.

En declaraciones a El Comercio, Roy Gates, abogado de Gabriel Prado, señaló que la conversación fue grabada con un teléfono celular, pero el equipo se extravió.

Añadió que la grabación completa fue traslada a una computadora, la misma que fue proporcionada a la Fiscalía.

En mayo último, el fiscal Rafael Vela informó que Prado entregó un USB con el audio, pero indicó que era necesario el original para comprobar si era auténtico. Días después, el exfuncionario acudió a la Fiscalía con una laptop que contenía la grabación, según dijo en ese momento.

En el audio se escucha a Gabriel Prado reclamar a Susana Villarán y José Miguel Castro, exgerente municipal, por la apertura de una cuenta en la Banca Privada d’ Andorra. A la exalcaldesa se le oye hablar sobre “tres palos verdes” de la constructora brasileña.

Al ex gerente municipal se le imputa la creación de la cuenta para recibir dinero ilícito de Odebrecht, de acuerdo a la tesis fiscal. Él sostiene que la cuenta fue abierta sin su consentimiento y que no recibió transferencias.

El 16 de mayo, el equipo especial para el Caso Lava Jato, a cargo de la investigación a Villarán por los aportes de las empresas Odebrecht y OAS a las campañas contra la revocatoria y por su reelección, retiró su pedido de prisión preventiva para Prado.