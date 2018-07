Luis Galarreta: A Pedro Chávarry "le sacaron dos audios para que no jure"

El presidente del Congreso de la República, Luis Galarreta, respaldó la designación de Pedro Chávarry como nuevo fiscal de la Nación y denunció una "maquinaria" que busca deslegitimar su juramentación.

"Lo eligió la Junta de Fiscales. Por una campaña montada donde salen los mismos de siempre a despotricar contra él no va a dejar de jurar", dijo en una entrevista concedida a "Perú21".

El parlamentario de Fuerza Popular aseguró que al nuevo titular del Ministerio Público "le sacaron dos audios para que no jure". Además, afirmó que hay personas interesadas en hacer creer que Pablo Sánchez es el único que puede garantizar la autonomía de la institución. "¿Le tienen miedo a Chávarry?", preguntó.

De otro lado, indicó que no conoce al entrante titular de la Fiscalía de la Nación, pero afirmó que no tiene "por qué dudar de que hará una buena gestión, imparcial".

"El establishment mediático me criticó por ir a una juramentación institucional", añadió sobre su presencia en la ceremonia donde Pedro Chávarry asumió su nuevo cargo.

De otro lado, Luis Galarreta consideró que los audios entre los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido Aguila y Baltazar Morales, donde mencionan al congresista Héctor Becerril, no evidencian ningún delito.

"[Héctor Becerril] se ha allanado a todas las investigaciones, no tengo por qué no creerle. Y el audio no es de Constelación. Por qué tengo que creerle a un consejero. Que se investigue, eso no es blindar. Hay un beneficio de la duda. Él no tiene que demostrar nada sino quien lo acusa", dijo sobre su colega de bancada.