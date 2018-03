El presidente del Congreso de la República, Luis Galarreta, comentó este lunes la renuncia del legislador Luis Yika a la bancada de Fuerza Popular para sumarse a los autodenominados “avengers”.

En entrevista con RPP TV, el congresista fujimorista manifestó que a inicios del 2017, junto a la ex titular del Parlamento Luz Salgado, se hicieron esfuerzos por “evitar estos pases”, aunque también consideró que los disidentes a una bancada no suelen marcar una posición y sus posibilidades de reelección son menores.

Consultado por la salida de Yika y la posibilidad de más renuncias en Fuerza Popular, Luis Galarreta respondió que en su bancada siempre son cuidadosos con los cuadros que los representarán en los comicios, “pero a veces se escapan algunas situaciones”.

“[¿Quién escogía a los congresistas en Fuerza Popular?] Tú sabes que ha sido un proceso complicado, definitivamente debe haber habido un grupo. Yo no he estado pero no me voy a correr. Asumo la autocrítica. Creo que ahí hay un error de seleccionar. Eso afecta después al propio Parlamento”, señaló.

No obstante, Luis Galarreta señaló que su bancada no es “obstruccionista” y que esa imagen se la quiso atribuir el Ejecutivo en el primer año de gestión de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Sobre la eventual presentación de una moción de vacancia contra el presidente, el titular del Parlamento indicó que no es cierto que el país esté gozando de una “estabilidad política”, tal como lo ha señalado Kuczynski.

“Hay voces que señalan que hay demasiada inestabilidad. Eso lo decidirá cada grupo parlamentario. Habrá una reunión de mi bancada el próximo martes, donde cada parlamentario tendrá una opinión y se tomará una decisión final. No es cierto lo que dice el presidente. Se le dio facultades de todo”, dijo.

El congresista también fue consultado por las más recientes declaraciones de Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el país, a fiscales peruanos. Según dijo, en el caso de Fuerza Popular, Keiko Fujimori no recibió dinero “y a las cuentas del partido no ha entrado ningún fondo no sustentado”.

“El señor Yoshiyama tiene que responder si eso es verdad y comentar qué es lo que pasó. […] Habrá que preguntarle si es verdad, y si es verdad qué es lo que pasó. Creo que debe investigarse a todos y saber qué es lo que pasó”, aseveró Luis Galarreta.

