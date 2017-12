El congresista de Fuerza Popular, Clayton Galván, quien fue uno de los 10 legisladores que votaron en abstención ante el pedido de vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), indicó que en su momento explicará al interior de su bancada la razón de su voto y descartó que vaya a presentar su renuncia.

“No, cómo voy a renunciar a un partido que efectivamente es mi identidad. Yo creo que voy a explicar, sustentar, y en un momento mis colegas me van a entender la decisión que he tomado el día de ayer”, expresó Clayton Galván en diálogo con Canal N.

Como se informó, un grupo de legisladores de Fuerza Popular no acató la decisión de su partido a favor de la vacancia de PPK y votó en abstención. Gracias a ello, la iniciátiva presentada por el Frente Amplio e impulsada por el fujimorismo para vacar por "permanente incapacidad moral" al presidente no prosperó.

“Cada uno toma su propia decisión. Somos personas mayores, tenemos una responsabilidad. Yo también me quedé un poco sorprendido porque parecía que solamente había dos o tres personas [de Fuerza Popular] que estaban al menos en esa decisión [de no apoyar la vacancia]”, narró Galván.

─Sin rencores─

Cuando ya se conocía el resultado de la votación, en un video se observa cómo Clayton Galván intenta darle la mano a su colega Luz Salgado. Sin embargo, ella le rechaza y lo aparta.

Al respecto, el fujimorista indicó que en su momento pedirá “disculpas” tanto a su bancada como a su par Luz Salgado.

“En su momento yo creo que, como en toda organización, como en todo partido, siempre hay estos altercados. Ya bajará este calor que en este momento se ha dado. Yo soy demócrata, soy político, yo no me resiento ni tampoco me voy a molestar. Y si hay que pedir disculpas, voy a pedir disculpas a mi bancada y a mi colega Luz Salgado”, añadió.

MÁS EN POLÍTICA: