El vocero de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, cuestionó que el primer ministro, César Villanueva, no haya realizado un deslinde de la gestión anterior durante su discurso en el que solicitó el voto de confianza a la Representación Nacional.

Específicamente, García Belaunde criticó que Villanueva no fije distancia con “la corrupción en la persona del [ex] jefe de Estado”, en referencia al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

“No ha deslindado exactamente, con claridad y fortaleza, con la corrupción del Gobierno que ellos han sucedido. Hay que recordar que el Gobierno que se fue, se fue por corrupción, entre otras cosas. Y no por corrupción cualquiera, corrupción en la persona del jefe de Estado”, afirmó García Belaunde durante el debate.

El acciopopulista consideró que el ex mandatario Kuczynski renunció “casi con desprecio al Congreso y a la ciudadanía”, al sostener que el Parlamento "lo había obligado a su renuncia pero que él no era responsable de nada".

Sin embargo, más adelante, Víctor Andrés García Belaunde felicitó al presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, por su discurso, al que calificó de “enjundioso, sustanciosos e importante”.

Por otro lado, el vocero de Acción Popular anunció que su bancada sí le dará el respaldo por el momento al Gabinete Ministerial, pero que si el Gobierno no se pone fuerte en la lucha contra la corrupción serán “duros”.

“Lo vamos a apoyar, pero vamos a ser muy exigentes y muy duros cuando veamos a que empieza el Gobierno a ser pusilánime con la corrupción”, puntualizó García Belaunde.

