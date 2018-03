García Belaunde: “No vamos a extrañar a este Gabinete”

El portavoz de la bancada de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, afirmó hoy que no extrañará al Gabinete Ministerial liderado por Mercedes Araoz, porque salvo excepciones ha sido “bastante mediocre” y “por decoro debe irse”, en caso el pedido de vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski prospere.

“El Gabinete tiene que irse de todas maneras, primero que no se les va a extrañar porque es un Gabinete bastante mediocre salvo algunas excepciones y tienen que irse por decoro […] No vamos a extrañar a este Gabinete que es de los menos claros y de los más oscuros de los últimos tiempos”, manifestó en Canal N.

De esta manera respondió al ser consultado sobre las declaraciones de Araoz, quien indicó que ella y otros ministros darán un paso al costado si Kuczynski es destituido.

García Belaunde, además, indicó que si Martín Vizcarra y Araoz, primer y segundo vicepresidente, deciden renunciar, el Parlamento debe decidir si acepta o no estas dimisiones.

“Yo creo que no [se las va a aceptar]. Están usando esta excusa para atemorizar a la población diciendo que si se va Kuczynski hay un salto al vacío. Aquí no habrá un salto al vacío, el gobierno continúa con sus vicepresidentes”, remarcó.

El congresista acciopopulista también dijo que no se arrepiente ni se rectifica de las críticas que le hizo a Martín Vizcarra, cuando este fue ministro de Transportes y Comunicaciones, a raíz de la adenda del aeropuerto de Chinchero (Cusco).

“Yo pedí su renuncia al ministerio, no a la vicepresidencia, aún más dijo que no le correspondía renunciar a la vicepresidencia, porque no había actuado como vicepresidente [en la adenda de Chinchero], sino como ministro”, subrayó.