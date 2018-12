El congresista Víctor Andres García Belaunde (Acción Popular) consideró que "el gran derrotado" del Referéndum 2018 es el Congreso de la República y la mayoría que lo gobierna, en aparente alusión a la bancada de Fuerza Popular.

"[Martín] Vizcarra, con este resultado, obtuvo mayor legitimidad para su gobierno. Pero más que victoria el gran derrotado es el Congreso y en especial la mayoría que lo gobierna", escribió García Belaunde en Twitter.

"¿Con qué respaldo político y autoridad moral continúa? Debemos autodisolvernos y llamar a nuevas elecciones", insistió el parlamentario acciopopulista.

Vizcarra con este resultado obtuvo mayor legitimidad para su gobierno.Pero más que victoria el gran derrotado es el Congreso y en especial la mayoría que lo gobierna.

Con qué respaldo político y autoridad moral continúa? Debemos auto disolvernos y llamar a nuevas elecciones. — Vitocho (@VictorAndresGB) 9 de diciembre de 2018

A su parecer, el rechazo a la reforma de la no reelección de congresistas es una muestra de que el Legislativo no ha tenido un adecuado manejo en su labor.

“Hemos visto en cada uno de los debates de las leyes, el Congreso ha aprobado leyes absurdas, se ha blindado a personajes totalmente cuestionados (…) Se han dejado de lado otras leyes más importantes”, destacó posteriormente en el programa "Todo empieza aquí" de RPP.

En ese sentido, García Belaunde opinó que se debería aprobar una norma en dos legislaturas, proceder a la disolución del Congreso y convocar a nuevas elecciones.

“Hay que buscar una fórmula para salir de este impasse y de esta falta de legitimidad que ha perdido el Congreso (…) Me siento incómodo de estar en un Congreso donde hay una mayoría que atropella, no respeta, le falta olfato político, que quiere imponer cosas y que no permite el diálogo”, dijo.



Por su parte, su colega de bancada Yonhy Lescano saludó los resultados a boca de urna del referéndum 2018. Estos muestran la aprobación de las tres primeras preguntas que fueron sometidas a consulta popular y la desaprobación al retorno a la bicameralidad.

Sin embargo, indicó que este es un primer paso para mejorar la legislación, ya que aún hay muchos vacíos en la Constitución Política del Perú.

"Yo creo que se pueden sacar varios mensajes […]. El primero mensaje es de rechazo a la justicia en el Perú, rechazo al papel del Congreso y por lo tanto se tienen que cambiar las cosas. Este es un primer paso para mejorar la legislación porque se no se olviden que esta es una reforma constitucional", dijo en RPP.

En ese sentido, Lescano señaló que en la reforma que propone la creación de la Junta Nacional de Justicia en lugar del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), se ha evidenciado un rechazo a la justicia que se aplica en el Perú.

"Con la Junta Nacional de Justicia se tiene que mejorar la justicia en el Perú. Se necesitan leyes que puedan sumarse a esto aprobado por el pueblo, igualmente en el caso del financiamiento de partidos políticos. Necesitamos más candados, todavía hay forados donde se puede filtrar dinero oscuro, dinero ilícito", explicó.

El legislador señaló que ya aprobado el referéndum, "hay que mejorar las leyes" para establecer mejores normas.

"Como primer paso, se ha reformado algunos aspectos de las leyes más importantes de nuestra Constitución y en base a esas tres normas hay que completa la legislación ordinaria a efectos de poner algunos parámetros legales para que pueda funcionar bien esta reforma constitucional", precisó.