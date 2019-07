Gasoducto del Sur cuestionado: qué se sabe hasta ahora y qué se viene

El proyecto Gasoducto Sur ha vuelto a generar titulares en los últimos días debido a una revelación periodística: Odebrecht registra pagos por US$ 3 millones, vinculados a este inconcluso proyecto, en sus archivos de la División de Operaciones Estructuradas, la oficina encargada del pago de coimas de la firma.

La brasileña, que firmó a inicios de este año un acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público por cuatro proyectos, en los que no figura el Gasoducto Sur, había negado hasta ahora haber pagado sobornos a funcionarios públicos por esta obra que se inició en el segundo gobierno de Alan García y continuó en el de Ollanta Humala.

El ex presidente Alan García en el 2008 luego de inspeccionar por donde iba a pasar el gasoducto del sur. (Foto archivo Andina) Archivo El Comercio

-Los antecedentes-

En marzo de 2008, durante el segundo gobierno de Alan García, la empresa Latin Energy Global S.A.C. solicitó la concesión del proyecto Gasoducto Sur Andino (o Kuntur) y suscribió un contrato de inversión con el Estado por US$1.330’112.124.

Tres años después, esta compañía pasó a manos de la hoy cuestionada Odebrecht y cambió de nombre: Kuntur Transportadora de Gas.

En junio de 2014 durante el gobierno de Humala, Odebrecht formó el consorcio Gasoducto Sur Peruano con la española Enagás y ganó el concurso para construir la obra. Este fue el único postor y ofreció un costo total de servicios de US$ 7.328'654'011.

La suscripción del contrato de la concesión del Gasoducto Sur Peruano por 34 años se concretó el 23 de julio de ese año en Palacio de Gobierno.

-El desembolsó US$3 millones-

El 26 de junio último se revelaron pagos por US$ 3 millones que hizo de Odebrecht por el Gasoducto del Sur. La información del Departamento de Operaciones Estructuradas da cuenta de 17 transferencias de dinero a destinatarios identificados con seudónimos durante el gobierno de Humala (2014).

Los diez destinatarios del dinero recibieron montos entre US$ 20 mil y US$ 700 mil, identificados con codinombres o seudónimos. Por ejemplo, 'princesa' recibió dos pagos de US$ 900 mil. Se desconoce la verdadera identidad de los beneficiarios por ahora.

El ex presidente Ollanta Humala junto a Jorge Barata inspeccionando las obras del Gasoducto Sur Peruano en el 2015. (Foto archivo El Comercio) Archivo El Comercio

-Las investigaciones-

El acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht no incluye el gasoducto. Allí figuran otro cuatro proyectos: Metro de Lima, Interoceánica Sur, Costa Verde Callao y Vía Evitamiento Cusco.

Pero en el Equipo Especial Lava Jato ya existe una investigación por las presuntas irregularidades en ese proyecto. La pesquisa está a cargo de la fiscal Geovana Mori, quien ha incluido a unos 30 investigados, entre ellos Nadine Heredia por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible.

Precisamente, Mori dirige desde la mañana de este martes un allanamiento a 26 inmuebles, uno de ellos el de Heredia Alarcón, quien habría sido señalada por algunos testigos.

Otra investigación por el mismo caso inició el fiscal Reynaldo Abia, quien en agosto de 2017 presentó una acusación ante el Poder Judicial contra Edgard Ramírez Cadenillas, ex funcionario de Proinversión, y Claudia Hokama, ex representante de Odebrecht en el país.

Ambos fueron investigados por la licitación que hizo Proinversión, en la que se descalificó al consorcio que competía con Odebrecht solo horas antes de que se adjudique la obra.

A esto se suma que en el 2018 la procuraduría ad hoc pidió incorporar como tercero civil responsable a una subsidiaria de Odebrecht por este caso. Pero no hubo notificación y el caso no avanzó en el Poder Judicial. La Corte Suprema de Justicia recién notificó un año después.

La procuraduría ad hoc informó a El Comercio que esta acusación estuvo paralizada pues no fueron notificados por la Corte Suprema sobre la negativa a un recurso presentado para incorporar a Inversiones en Infraestructura de Transportes por Ductos, empresa subsidiaria de Odebrecht, como tercero civil responsable.

► Caso gasoducto: Sala Suprema demoró un año en notificar decisión que favorece a Odebrecht.

-Qué se viene-

Sobre los pagos que hizo Odebrecht por el gasoducto el coordinador del Equipos Especial Lava Jato, Rafael Vela, dijo en "Cuarto poder" que la fiscalía no puede obligar a nadie a que se declare culpable. “Si la empresa voluntariamente no asume culpabilidad, eso representa para nosotros que también estamos en la absoluta voluntad de investigarlos sin ninguna restricción”, remarcó.

También confirmó que el equipo especial contaba con la información dada a conocer por diferentes medios de comunicación. Pero precisó que esta aún no ha sido decodificada.

El Ministerio Público peruano tiene previsto interrogar en Brasil a los ex directivos de Odebrecht Jorge Barata y Ricardo Boleira entre 21 y 22 de julio, a fin de corrobar los más de mil folios entregados hasta ahora en el marco de la colaboración eficaz. El interrogatorio incluye el caso Gasoducto.