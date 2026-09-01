El expresidente Ollanta Humala y su esposa, la exprimera dama Nadine Heredia, solicitaron al Poder Judicial (PJ) que se archive definitivamente el proceso que se les sigue por el Caso Gasoducto Sur (GSP).

A través de un escrito, la expareja presidencial, apeló la decisión del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria que rechazó su recurso de excepción de improcedencia de acción para archivar el presunto delito de colusión agravada que aún los vincula a este caso de supuesta corrupción durante su gobierno.

Como se recuerda, inicialmente estaban acusados por los presuntos delitos de asociación ilícita y colusión agravada. Sin embargo, el PJ archivó el delito de asociación ilícita y recientemente se pronunció ordenando que ambos debían seguir afrontando el caso por colusión agravada.

Cabe recordar que el Ministerio Público ha solicitado 20 años de cárcel para Humala y Heredia por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir.

Ollanta Huamala y Nadine Heredia Caso Gasoducto Sur

De acuerdo a la apelación, Humala Tasso solicitó que la Sala Superior revoque la decisión del juzgado de primera instancia y archive el referido delito. Alternativamente, solicitó que se anule la decisión y que otro juez vuelva a emitir pronunciamiento sobre su pedido para archivar el presunto delito de colusión agravada.

“Solicitamos que la Sala Penal Superior revoque el extremo de la Resolución N.° 51, de fecha 19 de agosto de 2026, que declaró infundada la excepción de improcedencia de acción formulada a favor de Ollanta Moisés Humala Tasso por el delito de colusión agravada; y, reformándola, declare fundada dicha excepción y disponga el sobreseimiento de la causa en ese extremo”, solicitó Humala y su defensa legal.

Similar pedido realizó Heredia Alarcón en su recuso de apelación presentado ante el juzgado.

“Se declare la nulidad del extremo impugnado de la Resolución N.° 51 y ordene que otro Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional emita un nuevo pronunciamiento, con arreglo a los criterios jurídicos que establezca”, requirió junto a sus abogados.

En su apelación, la exprimera dama cuestionó que las imputaciones en su contra se hagan de manera genérica y que el detalle de su presunta implicación se relegue a la etapa de un futuro juicio oral.

Por ello, sostiene que el juzgado habría incurrido en una vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales.

Como dio a conocer este Diario, el juzgado rechazó archivar el caso y el presunto delito de colusión agravada al sostener que las imputaciones en contra de la expareja presidencial se encuadraban en el presunto delito aludido.

El juzgado de investigación preparatoria dispuso elevar las apelaciones de la expareja presidencial a fin de que una Sala Superior analice sus recursos y emita un pronunciamiento.