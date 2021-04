George Forsyth, candidato presidencial por Victoria Nacional, brindó el miércoles sus primeras declaraciones a un medio de comunicación tras confirmar el pasado domingo 4 de abril que dio positivo a una prueba para detectar el coronavirus (COVID-19).

En una entrevista virtual que brindó desde su habitación, el exalcalde de La Victoria detalló que comenzó a percibir los síntomas el jueves de la semana pasada con una fiebre, y que luego pudo viajar a Lima el domingo, día en el que se sometió a la prueba en la cual se confirmó que tenía COVID-19.

“No tengo exactamente la fecha (en que me contagié). Caí alrededor del jueves. Debe haber sido con una fiebre bastante alta pero no lo tendría muy claro. Sé que en Junín también varios del equipo donde hemos estado han caído”, precisó a América Noticias, donde también aseguró que había tomado todas las medidas de prevención.

George Forsyth se mantiene en aislamiento

“Lo bueno es que soy el único de mi equipo directo que cayó y viajamos alrededor de ocho personas y todos los demás están bien”, comentó.

George Forsyth publicó un comunicado y un video este domingo 4 de abril en el que confirmó que se había contagiado con COVID-19. “Sé que voy a superar esta dura prueba. Quiero pedirles que sus oraciones no sean solo por mi pronta recuperación, sino porque las miles de familias que hoy sufren por esta pandemia encuentren alivio”, indicó.

El candidato de Victoria Nacional aseguró que hoy ha mejorado su estado de salud porque ha despertado sin fiebre.

“Hoy me levanté mejor. Ya no estoy con fiebre. Los medicamentos que tomé están funcionando bien [...] He estado encerrado. Pude regresar el domingo, ahí es donde me han hecho las pruebas. Lo bueno es que en el laboratorio salió bastante bien. El pulmón derecho que tendría neumonía, pero con la tomografía salió bastante bien”, informó.

Forsyth confirmó que no podrá ir a votar este domingo 11 de abril pero aseguró que su equipo de campaña todavía seguirá trabajando, a pesar de que él tiene claro que ya no podrá hacer actividades proselitistas en esta última semana de campaña.

