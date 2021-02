El informe de fiscalización a la Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) presentada por el candidato presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth, advierte que el postulante habría omitido declarar acciones en 3 empresas activas y que contradice lo que declaró a la Contraloría el 2019.

“El candidato no habría declarado las rentas que percibiría en el sector privado (ante la Contraloría General de la República declaró respecto al periodo del 2019, percibía el monto de S/. 15000.00 mensuales), por lo que habría una omisión de la información prevista”, se lee en el documento.

“Se verificó, que aparte de las 4 empresas declaradas, habían 6 empresas no declaradas en la actual DJHV [...] las empresas que se encuentran activas son FYVCON S.A.C, GRT SEGURIDAD Y CONTROL S.A.C, y CREATIVE TECHNOLOGY ENGINEERING S.A.C”, indica el informe.

El pasado domingo, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 solicitó al fiscalizador de hojas de vida Iván Miller Salazar que amplíe el informe respecto a la Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) presentada por el candidato presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth.

La entidad tomó esta decisión luego de analizar una denuncia presentada por el ciudadano Luis Alberto Ayquipa Zela en contra de la inscripción de Forsyth y recordó, en aquella oportunidad, que los candidatos están en “la obligación de declarar los derechos o participaciones propios del obligado y comunes del matrimonio que mantengan con empresas, corporaciones, sociedades, asociaciones, fundaciones o cualquier otra forma asociativa privada”.

Posteriormente, el referido JEE otorgó el lunes un día calendario al partido político Victoria Nacional para que brinde sus descargos sobre las presuntas omisiones en la Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) del candidato presidencial George Forsyth.

En sus descargos enviados al Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1, el personero legal de la agrupación política precisa que en los casos de las empresas ya referidas, ninguna ha generado algún tipo de “rentabilidad”.

“[…] las empresas en mención se encuentran con en la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria en el estado de ‘suspendidas temporalmente’ y la última (GFS TEC. S.A.C.), se encuentra ‘Activa’, precisando que coincidimos con el pronunciamiento del Fiscalizador Iván Salazar Salazar, indicando al Pleno del Jurado Especial, que la Empresa que se encuentra con RUC activo ‘GFS TEC.S.A.C.’, no ha registrado movimiento en el año 2019”, detalló.

Respuesta del JNE a Somos Perú

Cabe destacar que este miércoles, el JNE le dio la razón a la apelación presentada por el personero legal de Somos Perú y, con ello, Martín Vizcarra podrá continuar con su postulación al Congreso por Lima.

La decisión de excluirlo, tomada por el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2 el pasado 15 de enero, fue desestimada porque se concluyó que el candidato no omitió consignar información obligatoria en su declaración jurada de hoja de vida.

El organismo electoral expuso dos cuestiones principales para declarar que no había lugar a una exclusión. Esto sustentado en que Vizcarra no especificó que tiene la titularidad del 30% de las acciones en la empresa Agrotécnica Estuquiña S.A.C., empresa que no percibe ingresos hace más de 10 años.

