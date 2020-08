A poco más de siete meses de las elecciones generales, el alcalde de La Victoria, George Forsyth, lidera la intención de voto con 25%, de acuerdo a la última encuesta de Ipsos Perú, en la que ya no aparece el ex jefe de Gabinete Ministerial Salvador del Solar, quien hace un par de semanas confirmó que no iba a participar de los comicios.

Forsyth registra dos puntos porcentuales más que el mes anterior, cuando obtuvo el 23% de preferencias.

Al exarquero de Alianza Lima le siguen, de acuerdo al estudio de opinión en la zona urbana, el congresista Daniel Urresti, de Podemos Perú (10%), la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori (7%), y la exparlamentaria Verónika Mendoza, quien lidera el movimiento Nuevo Perú (6%).

En la parte baja de la medición se ubican el presidente del Partido Morado, Julio Guzmán (4%), el excandidato presidencial Alfredo Barnechea (4%), el excongresista de Acción Popular Yonhy Lescano (3%), el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña (2%), y el presidente del PPC, Alberto Beingolea (2%).

La encuesta de Ipsos Perú, además, refiere que el 31% respondió que no votaría por ninguno, mientras el 3% no lo precisa.

(Infografía: El Comercio)





José Luis Incio: “Todavía queda espacio para que surja otro candidato”

Para el politólogo José Luis Incio, la salida de Del Solar de las mediciones no ha “hecho mucha diferencia”, porque la mayoría de los posibles candidatos solo ha aumentado uno o dos puntos, lo cual está dentro del margen de error. Añadió que el principal incremento ha sido en el rubro ninguno, que pasó de 28% a 31% en el último mes.

Incio, candidato a doctor de Ciencia Política en la Universidad de Pittsburgh, consideró que el hecho de que Forsyth tenga, en este momento, una diferencia de 15 puntos porcentuales con el segundo lugar, Urresti, no significa que la tenga fácil, porque las elecciones suelen decidirse en las últimas semanas.

“Todavía queda espacio para que surja otro candidato, que pueda capitalizar ese 31% que indica que no votaría por ninguno. Y para hacerlo, esa persona debe estudiar qué es lo que está buscando ese sector. Y otro punto a tomar en cuenta es que ni Forsyth, ni Urresti tienen un voto duro, es un voto coyuntural”, remarcó a El Comercio.

“La intención de voto de Fujimori, ese 7% si es un voto duro, igual el 6% de Mendoza, un voto duro de la izquierda”, añadió.

Gabriela Vega: “Es prematuro hablar de ventajas”

La politóloga Gabriela Vega Franco indicó que aún “es prematuro hablar de ventajas y proyectarlas” al próximo semestre, pero subrayó que sí es posible “mirar hacia atrás y ver las trayectorias de los últimos meses”. Agregó, en esa línea, que la diferencia entre Forsyth y Urresti se ha construido durante la pandemia.

Recordó que en marzo ambos tenían el 10% de intención de voto y, en julio, el alcalde de La Victoria ya estaba a la delantera con 23%, “lo que parecería descartar que su 25% actual sea producto del retiro de Del Solar como alternativa en la lista”.

“Casi todos los mencionados en la encuesta vienen más o menos estancados desde marzo. Pero efectivamente el estancamiento de Urresti llama la atención puesto que intuitivamente, tanto él como Forsyth, deberían verse beneficiados por la visibilidad que les otorgan los cargos públicos que actualmente desempeñan. De hecho, son los únicos dos de toda la lista vemos semanalmente en las noticias”, manifestó a este Diario.

Vega Franco también sostuvo que el 31% que señala que no votará por ninguno de los que aparece en la lista, deja opciones a cualquier candidato.

“Si sumamos los ’ninguno’ y los ’no precisa’ da 34%, y esa cifra ha llevado a más de un candidato a segunda vuelta. La carrera recién está empezando y, como sucede cada vez, no solo hay que evitar adelantarse proyectando curvas de crecimiento sino que es necesario esperar a que se haya definido la oferta real de candidatos, lo cual sabemos incorpora otros elementos de evaluación a la decisión del electorado”, exclamó.

Sobre Guzmán, que desde marzo tiene 4%, la politóloga indicó que “parece no haber aprovechado este semestre para consolidar su posición como líder político, ni dentro ni fuera de su partido”.

La situación de Acción Popular

Incio afirmó que si Acción Popular, que tiene entre sus opciones a Barnechea y Lescano, quiere tener chances en las elecciones de abril debe, primero, definir cuál será su posición como partido, debido a que actualmente se encuentra dividido en facciones.

Agregó que el partido de la lampa también deberá aceptar que será golpeado por la actuación de su bancada en el Congreso.

“Hay un costo que cualquiera que sea el candidato va a tener que absorber”, mencionó.

Y al ser consultado sobre Acuña, que tiene 2% de intención de voto desde mayo, el politólogo indicó que APP como partido es más sólido que Acción Popular y que tiene un aparato en las regiones.

Sin embargo, indicó que la agrupación deberá tomar una difícil decisión que puede marcar un punto de quiebre: si Acuña es o no el candidato presidencial.