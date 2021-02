Lo último: ‘Vacunagate’: Estas son las 487 personas que recibieron la vacuna de Sinopharm Ocultar noticia urgente

George Forsyth: “Podía ser 10 años alcalde de La Victoria y no iba a poder cambiarla más porque no funciona el Estado” El candidato presidencial de Victoria Nacional consideró que el Ejecutivo no está “gastando bien” los recursos públicos y aseguró que un eventual Gobierno suyo se enfocará en “reordenar el Estado”.