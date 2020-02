El empresario chileno y exsocio de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), Gerardo Sepúlveda, afirmó que está dispuesto a brindar la información que requiera la fiscalía sobre los trabajos que realizó para la empresa Odebrecht sobre el proyecto Interoceánica Sur, labor que indicó fue “eminentemente técnica”.

“Mi rol en todas estas operaciones, no solo para Odebrecht, ha sido eminentemente técnico. Lo que acaba de indicar el fiscal (José Domingo Pérez) que tiene interés en aclarar, sobre eso no tengo información. Nunca he determinado costos ni precios. Hay proyectos con Odebrecht en los que he dicho ‘esto no es financiable’ y no he seguido", aseguró durante la audiencia en la cual se evaluó el pedido de impedimento de salida del país en su contra.

Gerardo Sepúlveda asistió a la audiencia en la que el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho evaluó el impedimento de salida del país.

“Estoy a disposición del fiscal porque probablemente no tomarán mucho tiempo, incluso antes que sea extendido (el plazo de investigación). Voluntariamente estoy predispuesto a brindar toda la información que requiera”, añadió el empresario chileno.

#LOÚLTIMO Empresario Gerardo Sepúlveda responde a pedido de impedimento de salida del país por caso Interoceánica. "Mi rol fue técnico, estoy a disposición de la fiscalía", exclama durante audiencia judicial. — Política El Comercio (@Politica_ECpe) February 26, 2020

Tal y como había indicado en la audiencia su abogado, Percy García, Sepúlveda señaló que permanecerá en el Perú esta semana y que podrá brindar su testimonio, ya sea en la citación pendiente que tiene programada para este viernes 28, o antes si así lo decide José Domingo Pérez.

“Me han citado para esta semana tres veces, he ido dos veces a la fiscalía a prestar mi declaración y en ninguna de las dos veces se ha podido realizar la diligencia, no por inconcurrencia mía. Estoy disponible mañana, toda la tarde de hoy el viernes y la fiscalía lo solicita”, aseguró el empresario.

Gerardo Sepúlveda permanecerá en Perú hasta el 3 de marzo, informa su abogado al juez Concepción. @Politica_ECpe — MaríaIsabel Alvarez (@maralvama) February 26, 2020

Luego de escucharlo, Richard Concepción Carhuancho anunció que daría a conocer su decisión sobre el pedido de impedimento de salida del país hoy a la 1 p.m.

Juez anunciará si dicta impedimento de salida del país para Gerardo Sepúlveda

El 12 de diciembre, el juez Jorge Chávez Tamariz, a cargo del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, declaró infundado el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Gerardo Sepúlveda. Esto como parte de las investigaciones por el Caso Odebrecht, vinculadas al expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

Para este caso, el fiscal José Domingo Pérez había solicitado 36 meses de prisión preventiva por el presunto delito de lavado de activos. El empresario es dueño de la empresa First Capital y fue socio de PPK en la empresa Westfield Capital. Ambas compañías son investigadas por haber recibido pagos de Odebrecht.