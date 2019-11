El fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del equipo especial Lava Jato, marca distancia del fiscal Elmer Chirre, luego de que este lo mencionara en una conversación que tuvo con el procesado Martín Belaunde Lossio, quien es aspirante a colaborador eficaz, para que alinee su testimonio con el de Jorge Barata en la investigación al expresidente Ollanta Humala y su entorno.

— ¿Cómo se siente después de conocer el fallo del juez Jorge Chávez Tamaríz de admitir 14 prisiones preventivas de las 16 que usted solicitó en el caso arbitrajes?

Satisfecho por cuanto el equipo especial, o mi equipo, ha ido preparando durante todo este tiempo en la investigación preliminar un caso bastante sólido y hemos aprovechado justamente las declaraciones de la empresa Odebrecht y documentación que había presentado dentro de su colaboración para efectos de consolidar este caso. Y creo que así como el Ministerio Público, el equipo especial está cumpliendo con su trabajo de manera esforzada, creo que también el Poder Judicial está demostrando estar a la altura de las circunstancias.

— ¿Esperaba un resultado como el de hoy [este lunes]?

Creo que sí por cuanto los argumentos que presentó el Ministerio Público fueron bastante sólidos en relación a los hechos incriminados. Creo que ahí había una sospecha más que fuerte en este sentido y creo que fue captado por el juez que ha valorado esas situaciones y justamente ha declarado fundada la prisión preventiva contra los 14 árbitros que hoy ha sido materia de publicidad en ese sentido.

— Aprovecho para preguntarle un tema que ha sido muy tocado en redes sociales y en medios de comunicación. Me refiero a la difusión de una conversación que sostuvo el fiscal Elmer Chirre, el adjunto de este y Martín Belaunde Lossio. Se le menciona a usted, como que le piden a Belaunde Lossio que ajuste su testimonio a la tesis de la fiscalía, a lo que le había dicho Barata al equipo especial.

Sí, he escuchado estos audios, soy totalmente ajeno a esas conversaciones, me mencionan sí, pero cuando se menciona mi nombre no es por algo indebido, sino que se refieren a una incoherencia respecto a la declaración de Barata. Es lo único que te podría decir porque el tema es sobre una supuesta colaboración que está llevando el fiscal Chirre con este colaborador al que se hace mención.

— ¿Usted dentro de la acusación contra los Humala Heredia ha considerado el testimonio o los documentos de Martín Belaunde Lossio?

No se ha considerado nada de la colaboración de esta persona toda vez que el tema no estaba cerrado aún, había dos procesos de colaboración que posiblemente iban a llegar a mi despacho para acumularse a este. Además de ello, se había solicitado la ampliación de la extradición de esta persona para efectos de poder comprenderla en el proceso penal que ya está en control de acusación. Es más, el Ministerio Público ha acusado a Martín Belaunde Lossio y está pidiendo 10 años de pena privativa de la libertad, pero no ha utilizado ninguna de sus declaraciones, ni documentación que pueda obrar en el cuaderno de colaboración eficaz.

— ¿Cree usted que la difusión de estos audios ha buscado desacreditar la labor del equipo especial Lava Jato?

Yo creo que sí, porque en el fondo están confundiendo una situación en la que se habla del equipo especial que estaría manipulando a los colaboradores cuando no ha sido así, sino que se trata otro equipo o de otro fiscal que es ajeno al equipo especial y ahí ha habido la confusión.

— ¿Estas prácticas que, por ejemplo, han sido descubiertas por parte del fiscal Elmer Chirre y su adjunto al tratar de acomodar la versión de un aspirante a colaborador eficaz son normales, en el equipo Lava Jato se han utilizado alguna vez?

Nosotros en el equipo especial nunca hemos realizado este tipo de prácticas. Nosotros siempre hemos actuado dentro del marco de la ley para efectos de justamente evitar construir casos que más adelante puedan caerse, es por eso que esa práctica es ajena al equipo especial.

— ¿Y debería de investigarse?

Yo creo que si hay alguna irregularidad existen los órganos de control interno que deben hacer su trabajo en ese sentido.