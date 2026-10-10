icono te lo cuento
00:0000:00
La presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Giannina Avendaño.
La presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Giannina Avendaño.
Por Fernando Vivas

Mientras la diputada Cecilia Chacón escalaba del tono naranja suave al flamígero en combustión, a Giannina Avendaño no se le movía un pelo. Como presidenta de la Comisión de Constitución, tenía que pedirle a su correligionaria Graciela Chipana, que retire una palabra que la fujimorista consideraba ofensiva. Cecilia insistía en su reclamo pero Giannina, erre con erre que no, que eso no estaba en el reglamento. Quizá no lo esté al pie de la letra; pero es una tradición que conocemos todos los que hemos seguido los rituales parlamentarios.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.