Igual pasó días atrás cuando Jaime Abensur, otro fujimorista, pidió censurarla. Erre con erre que eso no está en el reglamento. En efecto, no lo está. Solo está desarrollado para la mesa directiva, pero por extensión se podría aplicar a las presidencias de comisiones. Además, es otra tradición de la política: recibir un guantazo, bajar al llano y protagonizar el duelo. ¡Iba a ganar y salir fortalecida! Pero he aquí un apunte esencial para tratar de entender a Giannina: ella abraza con convicción ciega su idea de la ley y la justicia. No necesita que le inyecten más ‘fortaleza’ de la que cree tener. La tradición y el diálogo con el opuesto, son secundarios. Cerrarse en su posición, sin ceder, es una cuestión vital. ‘Cuadriculada’ sería una forma muy simplona de definirlo, es algo más complejo, que tiene que ver con la identidad.

Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados es presidida por Giannina Avendaño. (Foto: Congreso)

Avendaño es abogada con una larga carrera en la Defensoría del Pueblo, sobre todo en el área de medio ambiente. Es militante de Juntos Por el Perú desde la década pasada. Cuando Roberto Sánchez recibió de Pedro Castillo la cuota del Mincetur (Ministerio de Comercio y Turismo), la jaló a su gabinete de asesores, del que se convirtió en jefa. Luego le dio la dirección del Cenfotur, un instituto de estudios de turismo adscrito al ministerio. Tras la caída de Castillo en diciembre del 2022, Giannina volvió a la Defensoría, a la que había pedido licencia sin goce de haber. Entre los informes defensoriales en los que participó hay uno sobre las concesiones viales, muy desfavorable a Rutas de Lima. Si Porky lo reconociera, podría abrazarla por ello. No sé si ante una circunstancia de ese calibre, igual se mantendría impasible.

“La tradición y el diálogo con el opuesto, son secundarios. Cerrarse en su posición, sin ceder, es una cuestión vital. ‘Cuadriculada’ sería una forma muy simplona de definirlo, es algo más complejo, que tiene que ver con la identidad”.

Poder hasta cierto punto

Le pregunté a una congresista que la conoce, si Avendaño es el del grupo ‘sanchista’ de JP, por diferenciarla con los castillistas. “Yo no lo describiría así, ella es muy independiente”, me respondió y me citó su trabajo en la defensoría. Si bien ha sido jefe del gabinete de asesores de Roberto cuando este fue ministro, lo que la obligó a trabajar cerca y en función de aquel, recuerden que en el 2022 pasó a dirigir el Cenfotur, alejándose del despacho ministerial. Quizá su impasibilidad también sacó de quicio a Roberto alguna vez.

No alza la voz, no lo necesita. Tampoco es provocadora y carbonera como su correligionaria Chipana. Si saca de quicio a alguien no es por lo que le escupa en la cara; sino por su imperturbable serenidad. Es que no es angurrienta, es terca. El terco no vence por apasionado al defender sus posiciones; vence, simplemente, porque no da su brazo a torcer, mientras el rival se desgañita. Pero el terco puede equivocarse, claro que sí. Las consultas a comisiones y a ‘las bases’ que Giannina organizó en Constitución, fueron percibidas de saque como una maniobra dilatoria. Tuvo que suspenderlas. El dictamen rechazando todo, también perdió por goleada, aunque me queda la duda de qué tanto lo defendió por convicción y qué tanto por disciplina de bancada. Creo que fue por ambas, porque no es casual que pertenezca a la bancada de JP. En la izquierda radical hay muchas personas seguras de sí. Es un requisito de la radicalidad. En el extremo opuesto pasa algo similar.

Hubo un momento singular en el pleno de Diputados en el que, in extremis, se aprobó la delegación acotada de facultades. Avendaño intervino para afirmar, tan impasible como segurísima de sí, que allí no se podía discutir ningún dictamen distinto a lo discutido en su comisión. Vamos, hay otra tradición congresal que está recogida en una frase muy repetida por estos días: ‘el pleno lo puede todo’. Chacón se dio el gusto de replicarle. La indiferencia del resto, incluido el presidente de la cámara, Óscar Reto, le dio la razón a la fujimorista. En medio de la monolítica, impasible, inescrutable testarudez de Giannina, creí ver, a pesar de ella, un asomo de rubor al redescubrir -¡cuántas veces le habrá pasado!- que el mundo a su alrededor, el de la política y el de las ideologías y personas en pugna, no es como ella quiere creer que deba ser, ni tiene porqué serlo.