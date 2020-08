Durante la sesión de ayer de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso, un parlamentario, cuya identidad no se conocía hasta hace unos minutos, protagonizó un nuevo incidente al dejar su micrófono prendido. El legislador Gilbert Alonzo (Fuerza Popular) reconoció, en comunicación con El Comercio, ser el autor de la lamentable frase “yo soy congresista, pero no sé ni lo que votó”.

La Comisión de Educación había debatido si se invitaba o no a los integrantes del Consejo Nacional de Educación. Y se le había solicitado sus posturas a Alonzo y a José Luis Ancalle Gutiérrez (Frente Amplio).

“Dí mi voto a favor y tuve un lapsus, una broma que tuve con los chicos [de mi despacho]. Y bueno es eso, básicamente, yo he estado haciendo las aclaraciones correspondientes, no me puede crucificar ni lapidar por un lapsus. Estamos haciendo cosas importantes, los congresistas de Fuerza Popular en favor de Ica y del país”, manifestó en diálogo con este Diario.

Alonzo, profesor de carrera, dijo que integra el referido grupo de trabajo, porque “conozco muy bien la problemática y la realidad del sector”.

“He pedido que se reorganice la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica [cuyo licenciamiento fue negado por la SUNEDU], este es un clamor de mi región. Hay cosas más importantes que tratar, estamos haciendo la fiscalización de la compra [fallida] de las tablets. No se puede decir que el congresista Alonzo es un limitado o que no tengo conocimiento del tema, sí lo tengo, soy docente”, subrayó.

El parlamentario de Fuerza Popular consideró que debió “apagar” su micrófono y ofreció disculpas por su comportamiento.

“Yo ya había hecho mi votación, debí apagar mi audio, es una cuestión privada, y de eso se están asiendo comentarios [críticos]. Lógicamente, no es correcto, he asumido mi responsabilidad, he pedido las disculpas correspondientes, es un error de mi persona y tengo que asumirlo, es eso básicamente”, refirió.

#Congreso2020EC: “Yo soy congresista pero no sé ni lo que voto”, dice un congresista que se olvidó de apagar su micrófono en la sesión de la Comisión de Educación. Ese el nivel de seriedad con el que trabajan en el actual Parlamento. pic.twitter.com/2Y88KUgWLq — Martin Hidalgo (@martinhidalgo) August 20, 2020

Alonzo consideró que esta clase de exabruptos continuarán sucediendo, porque “estamos en reuniones virtuales”.

“Siempre va a pasar, porque estamos en reuniones virtuales, y va a seguir pasando. Nosotros, al final de cuentas, con los asesores visualizamos y damos nuestros puntos de vista, tengo que asumir mi responsabilidad, ha sido un error mío y ofrezco disculpas. Esta situación no debió ocurrir, se me acercó una persona e hice un comentario que no debí hacer”, señaló.

El incidente de Alonzo se suma a otros de este Congreso, el primero en sesionar de manera virtual. El más recordado fue el protagonizado por el parlamentario Jhosept Pérez Mimbela (APP), quien insultó al presidente Martín Vizcarra durante la última sesión de la pasada legislatura, cuando el pleno aprobó, en primera votación, retirar la inmunidad de los altos funcionarios del Estado.

Tras ello, el presidente del Congreso, Manuel Merino, al iniciar cada sesión plenaria, exhorta a los legisladores a mantener sus micrófonos apagados.