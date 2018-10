El vocero de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta, consideró inconstitucional y “una falta de respeto a la población” el proyecto de ley busca que en el referéndum no se pregunte por la bicameralidad ni la reelección inmediata de congresistas.

“El proyecto del Apra para bloquear el referéndum es inconstitucional. Le falta el respeto al pueblo peruano y atenta contra su derecho a participar en la vida política del país”, escribió en Twitter.

Violeta agregó que el Congreso ya concluyó su labor y ahora le toca a la ciudadanía decidir si aprueba o no las cuatro reformas que aprobadas en el pleno.

“Los congresistas no debemos aferrarnos al poder. La ciudadanía nos pone en el cargo y son ellos quienes tienen que decidir si tenemos o no la posibilidad de ser reelegidos. Eso es democracia” escribió.

Por su lado, el congresista Carlos Bruce, colega de bancada de Violeta, dijo que no están a favor de dicho proyecto de ley.

“Nosotros, por supuesto, no estamos a favor de ese proyecto de ley y creo que no va en línea con lo que la gente quiere sobre los cuatro temas que serán planteado vía referéndum y donde será el pueblo el que decida si aprueba una, dos, tres o cuatro reformas o no aprueba ninguna”, dijo a El Comercio.

El legislador oficialista agregó que dicha medida significaría quitarle una “posibilidad al pueblo”, ya que no le parece democrático ni correcto.

Cinco congresistas presentaron el último jueves el ley que busca revocar el acuerdo que remitió la autógrafa de convocatoria a referéndum sobre el retorno al sistema bicameral y la reforma que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios.

La iniciativa, que también solicita modificar el decreto supremo de convocatoria a referéndum, está firmada por Mauricio Mulder, Javier Velásquez Quesquén, Elías Rodríguez, Jorge del Castillo (Célula Parlamentaria Aprista) y Mario Mantilla (Fuerza Popular).

Según la propuesta, el presidente Martín Vizcarra cambió de postura sobre el retorno al sistema parlamentario bicameral en menos de cuatro días, pues primero saludó la aprobación de la propuesta y el trabajo hecho por el Congreso, pero cuando convocó a referéndum indicó que la misma reforma había sido “desnaturalizada”.