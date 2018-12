Aunque la nueva crisis con el Ejecutivo aún no ha sido superada, el portavoz de Peruanos por el Kambio, Jorge Meléndez, afirmó que la prioridad de su bancada es “seguir apoyando al gobierno”, pero remarcó que si no encuentra eco y apoyo en Palacio “se tendrá que tomar algún tipo de decisión”.

“Nuestra prioridad es quedarnos en nuestra bancada y seguir apoyando al gobierno, pero si no encontramos eco y apoyo [en Palacio*] se tendrá que tomar algún tipo de decisión. Tampoco podemos seguir apoyando a un gobierno que tiene a un primer ministro que no coordina con ninguna fuerza política, ni siquiera con su bancada”, dijo a El Comercio.

Meléndez adelantó que su bancada espera reunirse con el presidente Martín Vizcarra la próxima semana y aclaró que no pondrán ningún condicionamiento para superar el impasse provocado por las recientes declaraciones del primer ministro, César Villanueva, quien afirmó existía “un divorcio” con todas las bancadas, incluyendo la oficialista.

“[La salida de Villanueva] no es una condición, nosotros hemos expresado nuestra posición, el presidente verá si la toma o no”, manifestó.

El parlamentario reiteró que el jefe del Gabinete Ministerial “ya cumplió su ciclo”. “Debe darle la posibilidad al presidente de buscar un nuevo primer ministro que ayude en esta nueva etapa [post referéndum]”, acotó.

El congresista Gilbert Violeta consideró que la vocación de Peruanos por el Kambio “no es romper con el gobierno”, a pesar de que, según agregó, dentro de la bancada hay un sector de parlamentarios que está a favor de que la agrupación sea independiente, luego de las críticas que les hizo Villanueva.

“Entiendo que hay un malestar, pero también hay que ser conscientes de que nuestra vocación no es romper con el gobierno, sino encontrar el entendimiento. Las declaraciones del primer ministro no han ayudado en ese sentido, más bien echaron un poco de leña al fuego cuando ha ninguneado la presencia de la bancada”, refirió en comunicación con este Diario.

El parlamentario Juan Sheput indicó que “si continúan las descoordinaciones”, bien haría este grupo en convertirse “en una bancada independiente”.

“De parte de la bancada oficialista siempre ha habido la mayor de las disposiciones y los reclamos de mis colegas tienen que ver con la forma sobre cómo se puede ayudar de la mejor manera al Ejecutivo, si ellos no quieran nuestra ayuda es problema de ellos, no de nosotros”, agregó el ex ministro de Trabajo.

Fuentes de este Diario señalaron que entre siete u ocho parlamentarios de Peruanos por el Kambio están en la línea de que la bancada sea independiente. Sin embargo, detallaron que la propuesta no ha sido presentada de manera formal.

Las mismas fuentes revelaron que los integrantes del Gabinete de Villanueva no les responden las llamadas a los portavoces de PpK, Jorge Meléndez y Ana María Choquehuanca.

En declaraciones a la prensa, Villanueva señaló hoy que para él, el impasse ha sido superado.

“Eso para mí ya pasó”, manifestó, para luego señalar que se deben “juntar energías para seguir adelante”.