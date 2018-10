Por Luis A. Paredes Tupiño



El vocero de la bancada Peruanos por el Kambio (PpK), Gilbert Violeta, afirmó que Fuerza Popular no está en las condiciones de solicitar al Gobierno algo tan “polémico” como un indulto para el ex presidente Alberto Fujimori.

“Está claro que todos tienen la libertad de proponer lo que sea, pero, no creo que Fuerza Popular esté en condiciones de pedir mucho. Y menos algo tan polémico y que ya ha merecido incluso un pronunciamiento de la CIDH”, manifestó Violeta a El Comercio.

De esta manera se refirió a las declaraciones hechas por el congresista Miguel Torres, quien afirmó en una entrevista con este Diario que Fuerza Popular le planteará al presidente Vizcarra otorgar el indulto a Fujimori.

"Sí, plantearemos al presidente que lo otorgue [el indulto a Fujimori]. Ningún tema está vetado. En un momento así, podría ser importante", refirió Torres, recientemente elegido para dirigir el comité de emergencia del partido naranja.

Violeta agregó que cualquier alternativa para la eventual libertad del ex mandatario debe darse "dentro del marco de lo resuelto por los tribunales y en estricta aplicación de la Constitución".

Por su lado, el vocero alterno de su bancada PpK, Jorge Melendez, dijo que Fuerza Popular no “va en la línea” de lo que está solicitando, porque un debate como tal no es de interés nacional, sino que solamente del partido fujimorista.

“Fuerza Popular no va en la línea de lo que está pidiendo. Le exige al gobierno [...] Yo no creo que a la gran mayoría de peruanos le importe el indulto del señor Fujimori. Eso solamente es de interés de su bancada. Por lo tanto, no creo que sería prudente un debate de este tipo", expresó Melendez.

Sin embargo, para su compañero de bancada, Carlos Bruce, el tema de un posible indulto a Alberto Fujimori es algo que el fujimorismo sí puede proponer, pero que “la vayan a aceptar es otra cosa”. Añadió que Fuerza Popular debe llegar a un consenso y decidir que es “lo que quiere o no quiere seguir”, porque no tuvieron buenas reacciones cuando el ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski otorgó el indulto a Fujimori.

“Fuerza Popular tiene que hacer un examen de conciencia y ponerse de acuerdo en lo que quiere o no quiere seguir. No nos olvidemos que en el indulto que dio Pedro Pablo Kuczynski no tuvieron comentarios muy felices. Decían 'que está bien que lo indulten, pero así no', y cuando se quiso plantear una ley para que las personas de avanzada edad puedan salir de la cárcel, ellos se opusieron", sostuvo Bruce.

"Una persona de edad no debería morir en la cárcel y esa es mi posición personal. Es mi simpatía a ese tipo de acciones. Pero la bancada y el Gobierno lo analizaran en su momento", acotó.