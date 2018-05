Gilbert Violeta: “Al Congreso le hace mucho daño Fuerza Popular”

El portavoz de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta, considera que un cambio de timón en el Congreso permitirá implementar medidas de transparencia en este poder del Estado.

— La vicepresidenta Mercedes Araoz insiste en decir que el vacador, en alusión a César Villanueva, no podía ser nombrado primer ministro. ¿Opina igual?

Es una opinión personal y como tal la respeto. Así como la señora Araoz expresa un punto de vista, el presidente de la República también ha señalado que lo que importa es una decisión institucional, en este caso la del presidente de nombrar al jefe del Gabinete y los ministros. En eso la bancada ha sido extremamente respetuosa, más allá de nuestra lectura personal.

— Ha dicho que hay una vocación del gobierno y la bancada de trabajar coordinados; sin embargo, usted se adelantó al primer ministro y presentó su proyecto para penalizar el financiamiento ilegal de campañas. ¿Por qué no lo hicieron de manera consensuada?

Hay varias iniciativas sobre el financiamiento ilegal. La posición que yo tengo responde a un mandato partidario, el Ejecutivo también tiene una posición. Cada partido ha hecho una propia iniciativa. Lo importante es que se abra el debate.

— ¿Qué críticas tiene que hacerle a la gestión del presidente Martín Vizcarra?

No me corresponde como oficialista levantar críticas sobre el gobierno, sino apoyar o intentar apoyar. Podemos tener algunas discrepancias. Elevar el impuesto a los combustibles sería algo que personalmente no aprobaría porque el precio internacional del crudo está subiendo, y si a eso se agrega un impuesto, es obvio que el precio final se verá afectado.

— ¿Qué está pasando en el Congreso que no está dando muestras de austeridad?

El tema de fondo no tiene que ver con que haya un televisor más o menos, o un clavel más o uno menos, sino que el Congreso está excluido del control de la contraloría. El 9 de abril yo presenté un proyecto para que el Congreso no esté excluido. Todo lo que vemos justifica que se pueda corregir este problema.

— ¿Cree que Fuerza Popular aprobará la norma?

Deberían por el bien del Congreso. Al Congreso le hace mucho daño Fuerza Popular porque aquí nos meten a todos en un mismo saco, como si todos fuésemos dispendiosos en nuestro gasto personal o de oficina. Ellos controlan la mesa, los gastos y deciden qué se compra. Deberían dejar la conducción del Parlamento. Yo reto a los amigos de Fuerza Popular a que nos digan qué reforma importante hemos hecho en estos dos años de su gestión, más allá del clima de confrontación que sembraron.

— ¿Qué bancada debería presidir la próxima mesa?

Cualquiera de los que tenga mayor experiencia, el mismo Víctor Andrés García Belaunde, Jorge del Castillo o Javier Velásquez Quesquén, Gloria Montenegro de APP, cualquiera. Lo importante no es solo la persona, sino la agenda parlamentaria y la gestión administrativa para dar más transparencia.

— ¿El oficialismo no quiere presidirla?

Lo que no queremos es ser un obstáculo para entorpecer el objetivo de darle una nueva administración al Congreso.

— ¿Hay un acuerdo para una mesa multipartidaria?

No hay una conversación formal.

— ¿Qué bancadas están en sintonía con el cambio que está planteando?

Espero que todas, aunque ya escuché una declaración del Frente Amplio diciendo que van a presentar su propia lista. Eso sería hacerle el juego al fujimorismo, muchas veces el Frente Amplio lo termina haciendo. Basta ver algunas votaciones para darse cuenta de que, queriéndolo o no, terminan siendo consustanciales a la agenda de Fuerza Popular.

MÁS EN POLÍTICA...