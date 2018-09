Gilbert Violeta, vocero de la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK), dijo no tener duda de que la vinculación de su partido con José Cavassa Roncalla —presunto miembro de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto— responde a “una estrategia orquestada por la organización política Fuerza Popular”.

Cabe recordar que según “Correo”, en una reciente declaración a la Segunda Fiscalía Provincial de Lavado de Activos por una investigación por el Caso Cocteles, que involucra a Fuerza Popular y su lideresa Keiko Fujimori, Cavassa habría dicho que brindó asesorías a PpK.

“En el día previo tenían que ir once congresistas al Ministerio Público para hacer su declaración con el señor Chávarry para poder visualizar los audios en relación al tema de los cocteles. ¿Y qué pasó? El señor Chávarry tuvo la genial idea de postergar la declaración de once parlamentarios de manera indefinida. Y para tapar estas cosas, sacan otra cosa. Y el señor Cavassa de repente se acuerda que —uy, sí— dio una capacitación en el partido Peruanos por el Kambio y generó la desviación de la atención pública”, expresó Violeta ante la prensa en el Parlamento.

En ese sentido, insistió en que lo revelado por Cavassa en su declaración fiscal no es casual.

“Las declaraciones del señor Cavassa se han dado en el marco en el que había sido citado para declarar sobre los cocteles de Keiko Fujimori. Y, oh, casualidad, termina declarando que no ha trabajado para Fuerza Popular, sino para Peruanos por el Kambio”, sostuvo.

Carlos Portocarrero Mendoza, a nombre de la Oficina de Personería Legal de PpK, confirmó ayer que José Cavassa fue contratado por el equipo de personeros de la campaña electoral del 2016 "para que desarrolle capacitaciones a los equipos de personeros a nacional".

Sin embargo, Gilbert Violeta reconoció que si bien ello puede haber sido un error político por no tener los filtros necesarios, no fue un delito. Asimismo, aseveró que él desconocía la contratación de Cavassa, puesto que en enero del 2016 se alejó del equipo de campaña presidencial para dedicarse a la suya como postulante al Congreso.



En tanto, refirió que el ex ministro de Trabajo Alfonso Grados, quien fue gerente de campaña, veía las contrataciones en el partido.



(Foto: Anthony Niño de Guzmán / El Comercio)

—Insiste en advertir vacancia—

De otro lado, Gilbert Violeta reiteró sus sospechas de que desde Fuerza Popular se busca promover un proceso de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra. Según dijo, lo que el partido con mayoría simple en el Parlamento quiere decir es que la elección presidencial del 2016 estuvo manipulada que se utilizó a Cavassa para alterar los resultados electorales.



“Este tema está siendo tocado por una sola razón, porque Fuerza Popular quiere desviar el tema central de lo que está ocurriendo en este momento en el país, porque no quiere la reforma política, la reforma constitucional y porque está trabajando una estrategia de vacancia presidencial”, sentenció.

Finalmente, Violeta también aseveró que "hay una coordinación entre el Ministerio Público y Fuerza Popular".

Según se informó semanas atrás tras su detención, para la policía y la fiscalía, José Cavassa Roncalla es el operador político de la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Hace unos meses, la Fiscalía Anticorrupción solicitó 30 años de cárcel para Cavassa por el proceso del Caso La Centralita, en el que está implicado el ex gobernador de Áncash César Álvarez. El abogado ha sido denunciado por su actuación como ex gerente del Proyecto Chinecas. El proceso aún no pasa a juicio oral.



Cavassa además fue procesado por el caso de las firmas falsas de Perú 2000. Pese a que reconoció que cometió un delito, fue absuelto.

Se trata de un abogado y ex asesor de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que desde la época de Vladimiro Montesinos se ha movido en las esferas políticas.