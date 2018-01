Gilbert Violeta, el nuevo portavoz oficialista en el Parlamento, consideró que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) hizo un “ejercicio de liderazgo” al indultar por razones humanitarias al ex mandatario Alberto Fujimori, porque “no solo fue elegido para mirar las noticias desde su escritorio, sino para tomar decisiones difíciles”.

— Tras el indulto a Alberto Fujimori renunciaron dos ministros y otros funcionarios del Ejecutivo así como tres congresistas del oficialismo. ¿No cree que esta medida debilitó al Gobierno?

Es obvio que una medida de esta naturaleza iba a tener un impacto político en todos los partidos políticos y en la ciudadanía. Hay personas que están a favor y otras en contra, pero todos tenemos que reconocer que esta medida supone, entre otras cosas, el ejercicio de una facultad que está resguardada exclusivamente para el presidente. ¿Ha tenido algún impacto en el Ejecutivo? Por supuesto, por ello se realizará un cambio de Gabinete en los siguientes días.



— ¿Cómo tomaron las renuncias de Zeballos, De Belaunde y Costa a la bancada? ¿Las esperaban?

No esperamos que en el caso de Vicente Zeballos hubiera una renuncia, porque él siempre fue un poco más conciliador. Lo de Alberto de Belaunde y Gino Costa, por una posición ideológica, era más previsible. Lamentamos que estos tres colegas hayan tomado esta decisión. Sin embargo, tenemos que ser claros en que no nos hemos peleado con ellos. Incluso, hemos decidido que continúen [de manera independiente] en las comisiones en las que nos representaban. No es que estemos asumiendo una posición de ruptura radical y de discusión insalvable con ellos, esperamos tener un nivel de coordinación mínimo.



— Los aliados que consiguieron para evitar la vacancia ya no lo son. ¿El presidente Kuczynski no ha quedado reducido a ser un fujidependiente?

No creo que [sea] fujidependiente, el presidente Kuczynski ha hecho un ejercicio de responsabilidad, él fue elegido para ser el presidente de 31 millones de peruanos y, por lo tanto, tiene que tomar decisiones de Estado, si eso le gusta a un grupo político o no, eso está en la consciencia y libertad de cada uno […] El Frente Amplio antes del indulto ya había votado a favor de la vacancia del presidente, por lo tanto no es que se haya perdido gran cosa ahí…



— No me refería al Frente Amplio, sino a las bancadas de Acción Popular, Alianza para el Progreso y el Nuevo Perú…

Con esas tres bancadas nunca hemos tenido una alianza que sea político-partidaria, tenemos una suerte de alianza programática con ellos sobre temas específicos. En el caso del Frente Amplio es obvio que con ellos no podemos tener una alianza, porque los temas que ellos plantean no permiten avanzar sobre una agenda programática. Ellos quieren una reforma de la Constitución, que el Estado vuelva a ser protagonista en las empresas públicas, quieren cambiar el orden económico del país, esas medidas son muy difíciles de conciliar desde el punto de vista democrático.



— El indulto a Alberto Fujimori fue tramitado en solo 13 días, cuando el promedio de este tipo de perdón es de 111 días. ¿Pasaron de la vacancia express al indulto express?

No, no creo, como dijo la primera ministra hubo 45 pedidos de indulto [a favor de Fujimori]. Y, además, no podemos olvidar que el indulto, como lo establece la Constitución, es una medida política, un derecho político que tiene el presidente, que se ha reglamentado para seguir ciertos pasos, pero que no pierde su esencia y la esencia es que la Constitución le da al presidente la facultad de decidir sobre esta medida cuando la considere oportuna. Durante el último año, el presidente siempre dijo que estaba meditando [el indulto], nunca se negó.



— Usted indica que la Constitución le da al presidente Kuczynski la prerrogativa de otorgar indultos, pero el Tribunal Constitucional le dio un marco legal. ¿Se ha respetado?

Le dio un procedimiento y ese procedimiento se ha cumplido, que los plazos en otros casos sean dilatados y que se prologuen más de lo regular, ese es otro tema. El error no es precedente de derecho, que otros casos se hayan dilatado por demoras en las juntas médicas o en los informes legales, no significa que esa sea la regla para todos. La regla para todos debería ser que los plazos en casos verdaderamente humanitarios y en los que se justifica un indulto, se hagan de la manera más efectiva posible.



— Si el indulto al ex presidente Fujimori cumplía con los requisitos de ley, según el Minjus, ¿por qué anunciaron la medida a pocas horas de la Nochebuena?

Pudo haber sido la noche de Navidad como en enero o el 28 de julio, todos podemos discutir la oportunidad, pero una vez más, la oportunidad es una circunstancia, no es la regla. Creo que si el indulto se daba en esta u otra fecha siempre iba a ser una medida polémica, siempre iba a tener una cantidad importante de opositores y una cantidad mayoritaria, como lo demuestran las encuestas, a favor.



— Incluso, la dirigencia de Fuerza Popular ha saludado el indulto, pero ha cuestionado “la forma” en que se obtuvo este…

El fujimorismo está jugando a tener una posición de oposición frente al Gobierno y creo que, incluso, en esta medida van hacia esa tendencia. Por otro lado, está claro que el fujimorismo está fraccionado, no solo por el indulto, sino de manera orgánica. Están enviando un mensaje a su militancia, en el sentido de que Kenji y Alberto Fujimori representan un bloque y que Keiko Fujimori, otro. Ella está marcando su territorio político.



— ¿Por qué el presidente Kuczynski, quien en campaña firmó un compromiso para no liberar a Fujimori, no se reunió con los deudos de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta?

Y no descarto que se pueda haber no solo una reunión, sino varias. Tampoco olvidemos y no perdamos de perspectiva que la anterior ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, fue muy activa en el trabajo del plan de reparaciones a los deudos de las víctimas del terrorismo y se ha avanzado muchísimo. Al Perú le falta una política de reconciliación y de paz, esta es una condición básica para poder construir gobernabilidad.



— Los deudos de Barrios Altos y La Cantuta están indignados por el trato de este gobierno. ¿No cree que ya sea tarde para una reunión?

Lo que pasa es que yo no reduciría la reconciliación que necesita el país solo a una reunión. Creo que el presidente tiene que pedir reunirse con los deudos, recibirlos en Palacio de Gobierno y conversar con ellos, por supuesto. Y creo, por ejemplo, que el país necesita que el perdón que el ex presidente Fujimori hiciera en sus redes sociales, lo pida mirando a los ojos a los deudos de las víctimas.



— ¿Por qué el Gobierno no le exigió ese perdón antes de darle el indulto? ¿Por qué lo haría ahora que ya está libre?

El indulto es una medida no condicionada, el indulto no es el olvido de los delitos [que cometió], el indulto es una medida humanitaria para evitar que una persona muera en la cárcel, esa es la esencia del indulto.



— ¿Cree que la bancada de Fuerza Popular le dará facilidades al presidente Kuczynski para gobernar, tras el indulto?

Lo que vivimos al final del año pasado con el pedido de vacancia demostró algo que nosotros, desde un punto de vista partidario y político, hemos venido diciendo desde el inicio: que el intento de entendimiento con la mayoría parlamentaria ha sido siempre frágil y ha habido algunos momento de un doble discurso [de parte de ellos]. La estrategia de ellos de tener al gobierno contra las cuerdas fue puesta en manifiesto con ese pedido de vacancia, que aunque no lo pidió Fuerza Popular, era claro que ellos lo lideraban y empujaban. Todos hemos aprendido de este pedido de vacancia, que no se dio no solo por los 10 fujimoristas que no la apoyaron, sino por la sensibilidad de la ciudadanía que hizo que algunos congresistas, como los del Nuevo Perú, retrocedieran.



— Tras el indulto, PPK ha perdido como aliado al antifujimorismo en las calles…

Cerca del 70% de la población cree que el indulto no solo fue una medida necesaria, sino que están a favor de esta. Al final, la historia y la misma población con el transcurso del tiempo va a saber reconocer que aunque la decisión del presidente fue complicada y difícil, esta debe ser reconocida en su dimensión. Desde esa perspectiva, el presidente ha hecho un ejercicio de liderazgo, porque un presidente no solo es elegido para estar sentado mirando las noticias desde su escritorio, se le elige para que tome las decisiones difíciles que tiene que tomar un líder. En este caso, el presidente ha hecho un ejercicio de liderazgo importante.



— El ex presidente Fujimori abandonó la noche del jueves la clínica, donde estaba internado desde el 23 de diciembre. ¿Cree que él volverá a realizar algún tipo de actividad política de manera directa o indirecta?

Esperemos que no. El señor Alberto Fujimori ha recibido un indulto precisamente por una condición humanitaria asumiendo que, según los informes que se alcanzaron, tiene una situación delicada de salud. Creo que por el bien de él y de la política nacional, no conviene ver al señor Fujimori en otra actividad que no sea la de ponerse en buena atención médica y cuidar de su salud.



— ¿Y si él realiza actividades políticas, se le podría revocar el indulto como sucedió con Crousillat?

Creo que sería un gran error de su parte y espero que eso no ocurra. Es todo lo que podría decir sobre eso.



— Según declaró el ex fujimorista Diego Uceda a “Caretas”, Mercedes Aráoz negoció el indulto de Alberto Fujimori. ¿Puede seguir al frente del llamado Gabinete de la reconciliación con esa sospecha?

A mí me parece que ahí hay un poco de ciencia ficción en las palabras del señor Uceda, a quien no tengo ni la suerte ni la desdicha de conocer. Lo que sí sé es que los congresistas no necesitamos más que caminar ocho pasos para poder conversar con otro congresista y no necesitamos intermediarios ni facilitadores. ¿Alguien se puede imaginar que la señora Aráoz no tiene el teléfono de Kenji Fujimori si quisiera llamarle y preguntarle sobre algún tema? Claro que tenemos los teléfonos de los fujimoristas así como ellos tienen los nuestros, no necesitamos de intermediarios para poder hacer una reunión. En esa parte, me parece difícil de creer la versión de Uceda.



— ¿A su criterio, los ministros Enrique Mendoza (Justicia) y Fernando D’Alessio (Salud), a quienes se les atribuye haber cocinado el indulto, deben continuar en sus cargos?

No creo que el presidente necesitara de sus ministros para cocinar nada, el presidente ha venido trabajando este tema obviamente con su ministro de Justicia, a quien le pidió el informe [de la Comisión de Gracias Presidenciales], pero él ha tomado la decisión de dar el indulto, la decisión es enteramente del presidente. No encontraría en este tema un motivo para cambiar a los ministros.



— ¿Los ministros que permanecieron en silencio y no salieron en defensa del presidente durante el proceso de vacancia también deben quedarse?

Creo que el presidente tiene que evaluar en general quiénes son los ministros que tienen un rol participativo, que están defendiendo las políticas del gobierno, que están comunicando y que están alcanzando metas respecto a los ministros que se han rezagado en su trabajo. Los ministros deben ser evaluados en función a metas específicas.



— ¿Usted, como presidente del partido Peruanos por el Kambio, ha hecho alguna propuesta para el nuevo Gabinete?

No, no, lo que hemos dicho más que mencionar nombres es que la lealtad y el trabajo del partido están con el presidente. Si el presidente considera que algún dirigente del partido debería participar en el gabinete, por supuesto que vamos a poner cuadros a su disposición. En eso nosotros nos declaramos militantes y casi reservistas de este gobierno como nos corresponde.



— Fuerza Popular le ha pedido a sus militantes no integrar el nuevo Gabinete; y el Alianza para el Progreso, Acción Popular y el Apra han dicho que no participarán. ¿A quiénes van a convocar? ¿Puede llamarse un Gabinete de ancha base sin los partidos que están en el Parlamento?

Pero puede haber grandes personalidades con tendencias políticas distintas, con orígenes, en algunos casos partidarios o no partidarios, no necesariamente congresistas, no necesariamente de un partido. El nuevo gabinete necesita gente de alta calidad personal, profesional y técnica, pero también con algún expertis político para poder ayudar al gobierno en esta nueva fase. Algunos dicen que el gobierno está viviendo su segundo debut, yo diría: este más que un cambio de gabinete tiene que sentirse como un cambio de gobierno.



— Usted se integrará a la Comisión Lava Jato en reemplazo de Gino Costa. ¿El interrogatorio al presidente Kuczynski por las asesorías de su empresa Westfield Capital a Odebrecht debe ser abierto?

Eso depende de qué es lo que recomiendan los abogados del presidente y lo que diga la propia presidencia de la Comisión Lava Jato, creo que ellos deberían coordinarlo. El presidente ha pedido que se le abran sus cuentas bancarias, eso es el levantamiento del secreto financiero y tributario, eso va a terminar siendo público y todos van a saber cada sol que recibió el presidente en los últimos 15 años y de dónde provino y en qué los gastó. [Para investigar] la corrupción hay una regla: seguir la ruta del dinero. Si el presidente Kuczynski en algún momento hubiera o es acusado por un tema de corrupción va a aparecer ahí y no sería loco de abrir sus cuentas si tuviera algo que ocultar.



— ¿El presidente Kuczynski tiene el documento que prueba que él le encargo la representación de Westfield Capital al empresario chileno Gerardo Sepúlveda?

Cuando hablamos de la delegación de facultades asumimos que esa delegación se hace bajo la lógica del derecho peruano, en la lógica del derecho peruano vas a un notario, el notario te hace un papel y ese papel es un poder que se inscribe en Registros Públicos y, por lo tanto, habría un mandato o un poder delegado a favor de un tercero. En el derecho americano, en el derecho anglosajón es otra la tradición y es completamente distinta. Por ejemplo, vas al banco y le dices quiero delegar en el señor Juan Pérez para que en mi nombre haga estas actividades de representación y toman el nombre, la firma, la huella digital y llenas un formulario, nada más.



— ¿Y ese formulario si lo tiene el presidente Kuczynski?

Eso lo tiene que pedir la Comisión Lava Jato al banco para que le entregue formalmente el documento por el cual el señor A, el señor B, la señora C, entregó esa facultad.



— ¿Y eso no lo puede pedir la defensa del presidente?

El presidente si ha presentado un documento en el que en un primer momento delega primero en la señora Denise B. Hernández y después en Gerardo Sepúlveda, ese documento fue presentado por el abogado del presidente [Alberto Borea] cuando ocurrió el tema de la vacancia.



— ¿Usted va a insistir en que Rosa Bartra deje la presidencia de la Comisión Lava Jato?

Bueno es que esa es una decisión de la bancada. La bancada, cuando estaba todavía como vocero el congresista Vicente Zeballos, acordó solicitar a la Presidencia del Congreso y a la mayoría parlamentaria que la señora Bartra deje la presidencia de la Comisión Lava Jato porque habría incurrido en un conflicto de intereses cuando participó en la intervención fiscal a su partido por temas asociados al Caso Odebrecht, ahí había claramente un conflicto de intereses. Por otro lado, yo también creo que fue irregular la manera en que la señora Bartra alcanzó el informe sobre Westfield Capital al pleno del Congreso para poder sustentar el pedido de vacancia, creo que ambos actos fueron irregulares, y creo que eso descalifica efectivamente a la señora Bartra para poder seguir en la presidencia de esa comisión. Lo que nosotros estamos solicitando es que finalmente, como el fujimorismo preside la comisión, que pongan pues a otra persona.



— ¿La Comisión Lava Jato debe seguir en manos del fujimorismo?

Si me lo preguntas en términos personales yo creo que debería estar en manos de un grupo parlamentario como Alianza para el Progreso, que no se conoce que haya tenido algún tipo de sindicación en relación al tema Lava Jato. La congresista Marisol Espinoza, por ejemplo, podría presidir perfectamente esa comisión. Nadie va a decir que ella tiene una parcialización por alguien en particular.