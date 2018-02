El portavoz de la bancada Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta, afirmó que el Congreso está renunciando a su labor de proponer una agenda en temas importantes para el país, como la regulación previa a las fusiones de empresas, para darle prioridad a un nuevo intento de vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Violeta consideró que Fuerza Popular, Nuevo Perú y el Frente Amplio están más preocupados por promover la destitución del mandatario con el objetivo de provocar inestabilidad.

“Lo que tenemos es una renuncia absoluta a hacer agenda […] El Parlamento no le da atención relevante a los temas que son importantes para el país, porque todo pasa por vacar al presidente Kuczynski”, manifestó en TV Perú.

El parlamentario oficialista dijo que la izquierda pretende pasarle una factura a PPK “por la decisión de indultar a Alberto Fujimori, acusándolo por el tema de Lava Jato”.

Además, sostuvo que el fujimorismo “se quedó con la sangre en el ojo” luego de desestimarse el primer pedido de vacancia presidencial, por lo cual apoyará las nuevas mociones en función a un cálculo netamente político.

“Lo que me parece que está pasando es que hay ex candidatos presidenciales que saben que no ganarán el 2021 y tienen temor a llegar a esa etapa y, por lo tanto, tienen la necesidad de adelantar el proceso electoral. Creo que Keiko Fujimori y Verónika Mendoza están revelando sus temores y por eso encuentran un punto de cohesión”, dijo.

Respecto a César Augusto Alva Mendoza, presunto asesino de una menor de 11 años de edad, dijo que es una demostración de que contamos con un sistema penal muy vulnerable.

Por ello, refirió que es necesario discutir la posibilidad de presentar una reserva al Tratado de San José de Costa Rica, para poder establecer una mejor política criminal para este tipo de casos.