El congresista Gilbert Violeta (Peruanos por el Kambio) manifestó este lunes, tras la reunión que el presidente Martín Vizcarra sostuvo con los portavoces de todas las bancadas, que la cuestión de confianza anunciada por el Ejecutivo busca que "las reformas constitucionales se hagan realidad".

El vocero oficialista descartó, en ese sentido, cualquier intención del mandatario de cerrar el Parlamento.

"Detrás de la presentación de esta cuestión de confianza no está el objetivo de cerrar el Congreso, no es el objetivo bloquear, no es el objetivo patear el tablero. Aquí lo que se está buscando es que las reformas constitucionales con las que el presidente Vizcarra se ha comprometido frente a la ciudadanía se hagan realidad", sostuvo en diálogo con la prensa.

Gilbert Violeta consideró que con este pedido se ha generado "una muy buena oportunidad para dialogar y para poder construir consensos que es lo que el país está demandando".

Asimismo, indicó que en la reunión de este lunes todas las bancadas pudieron expresar su punto de vista y reveló que le han agradecido al mandatario por haberles brindado las explicaciones del caso.

En otro momento, el legislador se mostró confiado en que el Congreso "sacará adelante las reformas" porque ya hay un compromiso al respecto.

Dijo que espera que la cuestión de confianza anunciada quede como "un elemento de práctica constitucional" y no tenga que producir ninguna ruptura.

"Ahora existe el compromiso de sacar adelante las reformas y por lo tanto que esta cuestión de confianza sea sencillamente un elemento de práctica constitucional, pero que no genere ningún tipo de ruptura constitucional a su vez", ultimó.