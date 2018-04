El vocero de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta, comentó la renuncia de Daniel Córdova al cargo de ministro de Producción y consideró que es la única consecuencia que se podía preveer luego de la difusión de un video donde se ve al ex integrante del Gabinete negociando la permanencia de su viceministro de Pesquería para evitar una protesta.

"Es obvio que el ministro Daniel Córdova había incurrido en una impericia política y ha pagado el costo político de este error, de esta forma de actuar", dijo Gilbert Violeta en declaraciones a El Comercio.

En opinión del portavoz oficialista, si bien la actitud de Daniel Córdova no implica algún ilícito penal, se trata de una actitud que políticamente demostraba un mal accionar por parte de un miembro del Gabinete.

Incluso comentó que, en la reunión que mantuvo la bancada Peruanos por el Kambio con el presidente Martín Vizcarra, este último señaló que no estaba de acuerdo con este proceder de Daniel Córdova.

"En la reunión que tuvimos ayer con el presidente (Martín Vizcarra) también le comentamos que estábamos preocupados por este tipo de mensajes y el mandatario mostró su incomodidad hacia una actitud así en una negociación con un sindicato", comentó Violeta.

El vocero de la bancada oficialista consideró que la rápida renuncia de Daniel Córdova sienta un mal precedente para el actual Gabinete, ya que solo ocupó 24 días en el cargo.

"Pero en términos generales, queda un mensaje para todos los ministros y las autoridades del Estado. La ciudadanía ya no está dispuesta a dejar mucho oxígeno a los políticos. No hay mucha paciencia para soportar comportamientos que, más allá de que sean legales o no, no se ajustan a lo que se espera de un miembro del Gabinete", manifestó el congresista.