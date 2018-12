El congresista de Peruanos por el Kambio Gilbert Violeta afirmó que la denuncia contra el presidente del Parlamento, Daniel Salavarry, por haber presentado informes falsos de sus labores de representación, viene del "interior de Fuerza Popular".

"Todo indica que estas cosas vienen del interior de Fuerza Popular y probablemente es el mejor reflejo de las contradicciones y discusiones internas que tiene ese grupo político", aseguró en entrevista a RPP.

Gilbert Violeta argumentó que las fotografías editadas que fueron entregadas como prueba de su labor en la semana de representación parlamentaria habrían sido tomadas en el año 2015, por lo que solo miembros de la campaña fujimorista podrían estar al tanto.

"Las fotos que aparecen son del año 2015, a colaboradores de ese año. ¿Quién podría saber? Solo el entorno inmediato y partidario. A todas luces proviene de las contradicciones internas de Fuerza Popular", sostuvo.

El vocero titular de Fuerza Popular, Carlos Tubino, rechazó momentos después la acusación contra su agrupación parlamentaria al calificarla de "temeraria".

"Quisiera rechazar totalmente una afirmación temeraria que he escuchado del congresista Violeta en decir que nosotros podemos estar detrás de la denuncia en relación al presidente del Congreso", indicó en enlace telefónico con RPP.

"Este tipo de afirmaciones no tiene ningún sustento. No debe hacerse entre nosotros por más rivalidad política que tengamos. [...] A mi no me ha gustado nada esto porque queremos hacer política de otra manera y encontramos este tipo de respuestas.", agregó Carlos Tubino.

El programa "Panorama" reveló que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, presentó informes con fotos falsas y hechos inexistentes para justificar sus actividades durante varias semanas de representación en lo años 2017 y 2018.

El presidente del Congreso oficializó la renuncia de su asesor principal, Geanmarco Antonio Quezada Castro, quien era el encargado de supervisar los informes sobre las actividades cumplidas por el parlamentario en sus semanas de representación y a quien responsabilizó de estas irregularidades.