El portavoz de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta, afirmó que Fuerza Popular, el partido de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, “no puede prestarse al juego de la vacancia” que promueven las agrupaciones de izquierda Nuevo Perú y Frente Amplio en contra del mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

“Yo creo que el fujimorismo tiene que asumir su responsabilidad y no puede prestarse a este juego, esperemos un mínimo de razonabilidad y cordura para salir de una vez de estos pedidos de vacancia”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Gilbert Violeta dijo que la solicitud de destitución que promueve el Nuevo Perú en contra de PPK tiene como trasfondo el indulto que el economista le brindó al ex presidente Alberto Fujimori.

“Este segundo intento de vacancia no es otra cosa que un pedido encubierto por la decisión que tomó el presidente [de indultar a Fujimori] y no tiene nada que ver con el Caso Lava Jato”, refirió.

El congresista oficialista dijo que la reciente entrevista que Mendoza brindó a El Comercio “desnuda” la real motivación de su agrupación.

Mendoza indicó que, desde su punto de vista, el indulto que Kuczynski le dio a Fujimori “es una razón de incapacidad moral”, pero que este punto no era incluido en el borrador de la solicitud de destitución, porque “se está negociando”.

“La izquierda quiere generar un caos institucional y destruir el país, pedir un nuevo proceso de vacancia es un atentado contra el sistema democrático. ¿Ha cambiado algo respecto al primer pedido de destitución? Nada ha cambiado excepto el indulto”, subrayó.

Cuestionó a Mendoza por Venezuela

En otro momento, Violeta consideró que Mendoza solamente dijo que en Venezuela hay una dictadura por “oportunismo político”.

“Mendoza está en campaña, está condicionando sus palabras para no ser criticada por Venezuela, tiene un doble rasero y no me sorprenda verla de la mano con Gregorio Santos y tampoco me sorprendería verla con Antauro Humala”, mencionó.

Violeta dijo que si la posición de Mendoza sobre el régimen de Nicolás Maduro fuese sincero, su bancada hubiera respaldado la moción que presentó hace unos días para declararlo persona no grata, ante su intento de venir a Lima para participar de la Cumbre de las Américas.

Por su parte, el vocero del Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, señaló que la nueva postura de la ex candidata presidencial sobre Venezuela no es reacomodo ni una opinión basada en un “cálculo electoral”.

“Esto no es ningún reacomodo, son apreciaciones políticas que van evolucionando, no es un acomodo por conveniencia. Nosotros tenemos posiciones en base a principios y no a cálculos electorales”, manifestó.