El portavoz de la bancada de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta, consideró hoy que el reciente informe de la Defensoría del Pueblo- que concluye que el indulto al ex presidente Alberto Fujimori "transgrede" los estándares legales que establece la Constitución- tiene “una valoración política”.

En diálogo con El Comercio, Violeta minimizó la opinión de la institución que dirige Walter Gutiérrez, porque esta se pronunció sin tener el expediente médico.

“Sobre este tema no podría pronunciarse, porque si no ha tenido el expediente en la mano, cómo podría valorar si las razones médicas fueron o no suficientes”, manifestó.

Violeta también indicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es la que debe determinar si el indulto a Alberto Fujimori tiene la suficiente motivación jurisdiccional y no la defensoría, que es un órgano de seguimiento.

Al ser consultado por este Diario sobre las razones del Ministerio de Justicia (Minjus) para no entregar el expediente del perdón al ex mandatario, el parlamentario oficialista ensayó la siguiente respuesta:

“Coincido con el defensor, en el sentido, de que tiene la atribución constitucional para requerir y recibir información de todas las entidades del Estado, lo que debe ocurrir es que en estos momentos el gobierno peruano prepara el expediente para la Corte IDH que debe ser la prioridad. Eso no resta que luego se le alcance el documento a la defensoría o a cualquier congresista que lo solicita”.

El congresista de Peruanos por el Kambio negó que el Gobierno pretenda ocultar información sobre el indulto y la gracia presidencial otorgada horas antes de la Navidad a Alberto Fujimori.

“No, no creo [que se quiera ocultar información], porque todos sabemos que la información que vaya a la corte terminará trascendiendo”, refirió.

Gilbert Violeta afirmó que seguramente el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, explicará al detalle el proceso del indulto. Añadió que no se puede hacer del perdón a Fujimori, “un tema de agenda nacional y quedarnos entrampados”.

La cita con las víctimas

En otro momento, el portavoz de Peruanos por el Kambio dijo que una eventual reunión con los deudos de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta “no es un tema agotado” para el Gobierno, porque, en su opinión, “es algo que siempre se puede dar”.

“Podría ser [un error no habernos reunido antes], pero es decisión del Ejecutivo hacerlo o no, pero que no se haya producido no le resta valor legal [al indulto], creo que la opinión de la defensoría es política y no legal”, acotó.