El vocero de Peruanos por el Kambio (PpK), Gilbert Violeta, descartó que el presidente Martín Vizcarra haya buscado quebrar la bancada de Fuerza Popular a través de la reunión que sostuvo con cinco congresistas de dicha agrupación parlamentaria.

"No, en absoluto. Si hubiera sido así [querer quebrar la bancada], la reunión la hubiera pedido el Ejecutivo. La reunión no la ha pedido el Ejecutivo, la han pedido los parlamentarios [de Fuerza Popular] y el Ejecutivo ha accedido", remarcó Violeta ante la prensa, desde el Congreso de la República.

Explicó que la reunión se enfocó en disipar el "clima de confrontación" a través del diálogo, en aras de mejorar la gobernabilidad en el país.



"Hay una corriente muy fuerte en el Parlamento, en todas las bancadas, que es más bien de preocupación por un permanente clima de confrontación y hay que lograr a través del diálogo que se disipe, que logremos a través del diálogo mejorar el clima de gobernabilidad. Saludo el diálogo del ejecutivo con el parlamento", indicó Violeta.

Saludó, en esa línea, la posición de la bancada fujimorista en no apoyar la moción de censura impulsada por la Célula Parlamentaria Aprista contra el primer ministro, César Villanueva, la cual, consideró, "obstaculiza la gobernabilidad".

"Me parece que era lo lógico, esa censura promovida por el Partido Aprista, desde mi punto de vista, no solamente no ayuda a un clima de gobernabilidad, sino está completamente desnaturalizado", manifestó.

Gilbert Violeta recalcó, además, que el encuentro entre Martín Vizcarra y los cinco congresistas fujimoristas sí fue hecho público. Recordó también que los ministros sostienen permanentemente reuniones con los legisladores de diversas bancadas.

"Ni el presidente ni el gobierno se niegan a conversar con Fuerza Popular u otra bancada", sentenció.

Como se recuerda, el martes 16 de octubre el presidente Martín Vizcarra sostuvo una reunión con los parlamentarios de Fuerza Popular Juan Carlos Gonzales, Milagros Salazar, Wilmer Aguilar, Miguel Castro y Modesto Figueroa.

Tres días después, el sábado, a pedido de un bloque representado por unos 30 congresistas, el fujimorismo acordó adoptar un tono menos confrontacional.