El vocero de la bancada de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta, insistió este domingo en su pedido para que el primer vicepresidente Martín Vizcarra se pronuncie en los próximos días sobre las intenciones desde el Congreso para vacar al presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

“Lo que estamos pidiendo es que Martín diga claramente que él no va a ser parte de esta estrategia golpista parlamentaria. Está clarísimo que desde el Parlamento se intenta dar un golpe de Estado a la institucionalidad democrática del país”, consideró el parlamentario oficialista.

En declaraciones a “Cuarto Poder”, Violeta explicó que, a su juicio, esas intenciones “golpistas” se han manifestado, por ejemplo, con la aprobación del proyecto del aprista Mauricio Mulder que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados, así como con la decisión de modificar el artículo 86 del Reglamento del Congreso, referido a la cuestión de confianza y la censura de ministros de Estado.

Asimismo, comentó que desde la bancada no han tenido la oportunidad de tener una respuesta de Vizcarra al intentar comunicarse con él, por lo que optaron por dirigirse al vicepresidente a través de los medios de comunicación.

“Entiendo que un par de parlamentarios nuestros han hecho el intento de comunicarse con él y no han tenido la oportunidad, la suerte de obtener respuesta”, señaló.

En otro momento, consideró que habría que preguntarle al presidente Kuczynski a quién se refería cuando habló de “traidores” el viernes durante una actividad en Puno. Al respecto, Gilbert Violeta aseveró que no calificaría de tal forma a Martín Vizcarra.

De otro lado, Violeta estimó que la oposición no conseguirá los votos suficientes para vacar a PPK. Finalmente, ante las acusaciones contra PPK por presuntamente haber mentido respecto a su relación con Odebrecht, manifestó que si bien no hace esa afirmación, “la mentira, en el Código Penal Peruano no es un delito […] Ese supuesto legal no existe en el Perú”.