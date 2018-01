El vocero oficialista Gilbert Violeta consideró que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) está teniendo importantes gestos para demostrar su inocencia en las denuncias del Caso Lava Jato en las que se ha visto involucrado.



“Yo creo que el presidente está teniendo gestos importantes para demostrar su inocencia en las imputaciones que se le están haciendo […] El presidente ha pedido que le abra su secreto bancario, tributario y bursátil a efectos de que se pueda exponer de manera transparente todos sus ingresos y egresos”, expresó a Ideele Radio.



Como se recuerda, en diciembre pasado se llevó a cabo un proceso de vacancia presidencial contra Pedro Pablo Kuczysnki (PPK) en el Congreso luego que se hiciese público que su empresa unipersonal Westfield Capital recibió pagos de Odebrecht cuando él era ministro de Estado.



Al ser consultado sobre el reciente sondeo de GFK que le otorga al jefe de Estado un 19% de aprobación —tres puntos menos que el mes pasado—, Violeta aseveró que esta se debe a un fastidio de la población con la clase política y señaló que este debería de llamar a la reflexión para emprender un diálogo.



“Creo que la gente está expresando un malestar con la clase política, y creo que deberíamos de tener una reflexión para tratar de crear un clima de entendimiento de diálogo para sacar cosas concretas adelante”, indicó.



“Si es que la gente no ve que hay más ingresos en sus bolsillos, [...] si la gente no ve que los políticos no dejan de pelearse, es obvio que la gente se incomoda, se fastidia con la política y pasa factura. Creo que hay que tener una visión global al respecto”, enfatizó.

Asimismo, Gilbert Violeta propuso, a través de su cuenta oficial de Twitter, que todo el dinero que Odebrecht y las empresas consorciadas paguen al Estado peruano como reparación civil sea destinado a las obras de agua y saneamiento del país.

"Propongo que todo el dinero que pague Odebrecht y sus consorciados vaya destinado a obras de agua y saneamiento para reducir la brecha de infraestructura en el país", señaló.

Propongo que TODO el dinero que pague #Odebrecht y sus consorciados vaya destinado a obras de agua y saneamiento para reducir la brecha de infraestructura en el país. Ver #PL2343. pic.twitter.com/Bf51bSrxRm — Gilbert Violeta (@gilbertvioleta) 29 de enero de 2018

MÁS EN POLÍTICA...