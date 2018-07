El portavoz de la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK), Gilbert Violeta, consideró “positivo” que Fuerza Popular haya rectificado su posición inicial “de rechazo o reparos” sobre la realización del referéndum respecto a la reforma judicial y política, propuesto por el presidente Martín Vizcarra en su mensaje a la nación.

“Me parece bien que Fuerza Popular rectifique la posición inicial que tuvo de rechazo o de reparos sobre el referéndum, Me parece positivo”, dijo en referencia a las declaraciones que dio la parlamentaria Úrsula Letona (FP).

Violeta, sin embargo, rechazó que el fujimorismo pretenda incluir temas, como la pena de muerte para los violadores de menores de 12 años, la salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados.

“La Constitución establece qué temas no se pueden someter a referéndum, no se pueden someter a referéndum ni tratados internacionales, tampoco derechos fundamentales [como a la vida], ni normas tributarias. Así que la congresista Letona como buena abogada que es debe revisar bien la Constitución”, manifestó en comunicación con El Comercio.

El congresista oficialista afirmó que le parece bien que Fuerza Popular apoye la iniciativa del presidente para someter a consulta popular la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la no reelección inmediata de congresistas, el financiamiento de los partidos políticos y el retorno a la bicameralidad.

“Pero no pueden plantear iniciativas que la Constitución prohíbe”, añadió.

Gilbert Violeta coincidió con el jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, en el sentido, de que “no se puede hacer un referéndum con una lista interminable de temas”.

El parlamentario señaló que el tema de fondo en la oposición de un sector del Congreso al referéndum es la no reelección.

“A los congresistas no les gusta que se consulte, porque ese el tema de fondo, sobe la no reelección de congresistas. Seamos sinceros el Parlamento no es una buena institución para reformarse a sí misma”, acotó.

Por su parte, el congresista Juan Sheput (PpK) opinó que Fuerza Popular, al pedir que se incluya en el referéndum la pena de muerte a violadores de medios de 12 años y la salida de la Corte IDH, “está saboteando” este proceso.

“El presidente Vizcarra ha hecho un planteamiento que debe ser respaldado sin ambigüedades ni afanes saboteadores, colocar temas que significan el abandonar pactos internacionales es una forma de sabotear la consulta, es pedir lo imposible para que no se concrete nada”, dijo Sheput.