El portavoz de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta, consideró “como una maniobra” de Fuerza Popular “para distraer la atención” de la reforma política y judicial que su lideresa, Keiko Fujimori, y otros dirigentes, entre ellos Daniel Salaverry, hayan revelado que tuvieron reuniones con el mandatario Martín Vizcarra antes y después de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a la Presidencia.

“El gobierno ha presentado una propuesta de reforma constitucional en materia de lucha contra la corrupción. Dado que al fujimorismo no le gusta este tema intenta poner otro en la agenda política con el único propósito de distraer”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Violeta dijo que su agrupación no tiene que ratificar su respaldo al jefe de Estado, porque en ningún momento lo ha puesto en duda.

“Para ratificar antes se debió poner en cuestión y ni siquiera lo estamos poniendo en cuestión. Mañana tenemos una reunión con el presidente Martín Vizcarra, haremos las preguntas que le tenemos que hacer, pero no hemos puesto en cuestión la legitimidad del presidente ni de las decisiones que ha está tomando”, subrayó.

Remarcó, en ese sentido, que tanto su partido como bancada dieron “vuelta a la página” de la renuncia de Kuczynski. “No vamos a volver a generar discusiones ni entramparnos en lo que fue una discusión en su momento”, agregó.

Gilbert Violeta también adelantó que este miércoles en la reunión que su bancada tendrá con Vizcarra en Palacio de Gobierno, le planteará, a título personal, que evalúe presentar “una cuestión de confianza” sobre las reformas que planteó llevar a referéndum ante el Congreso, entre ella la reconstitución del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la no reelección de parlamentarios y el retorno del Senado.

“Está manifiesto que el fujimorismo no quiere esta reforma y, por eso, nos está distrayendo, quieren desenfocar el debate público. Y por eso creo que el gobierno no puede dejarse arrinconar, tiene que tener mano firme frente al Parlamento. No convirtamos al Perú en un monstruo de dos cabezas”, aseguró.

“Aquí hay un líder que la Constitución dice que es el presidente de la República, tiene que hacer prevalecer sus propuestas de reforma de justicia”, añadió.

Gilbert Violeta precisó que la presentación de la cuestión de confianza puede realizarse cuando los proyectos lleguen al pleno para su debate.